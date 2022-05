ഡൽഹിയിലെ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടിത്തം; ഒരുമരണം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ മുസ്തഫാബാദിൽ വൈദ്യതോപകരണ നിർമാണശാലയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ തൊഴിലാളി മരിച്ചു. പൊള്ളലേറ്റ മറ്റ് ആറ് പേരിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. പുസ്ത സോണിയ വിഹാർ സ്വദേശിയായ ഇന്ദർജീത് പാണ്ഡെ (42) പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഏഴുപേരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും ഇന്ദർജീത് പിന്നീട് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.17ഓടെയാണ് സംഭവം. ഏഴ് അഗ്നിശമന സേനാ യൂനിറ്റുകൾ എത്തി ഒരു മണിയോടെ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഇൻവെർട്ടർ, സ്റ്റെബിലൈസർ തുടങ്ങിയവ നിർമിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയുടെ ഒന്നാം നിലയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

one Killed and six Injured In Fire At Delhi Factory