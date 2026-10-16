സമരങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ബിജെപി തന്ത്രം; മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബിൽ വീണ്ടും സഭയിലേക്ക്?text_fields
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ എസ്.ഐ.ആർ വോട്ടർപട്ടിക വെട്ടിനിരത്തലുകൾക്കെതിരെയും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും പ്രതിപക്ഷം തെരുവിൽ നടത്തുന്ന തീപാറുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കാൻ വൻ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രവുമായി മോദി സർക്കാർ രംഗത്ത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ജനകീയ പ്രചാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ദേശീയ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള 'കൗണ്ടർ മൂവ്' ആയി, നേരത്തെ സഭയിൽ പരാജയപ്പെട്ട് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്ന വിവാദ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബിൽ ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് വീണ്ടും പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രം ആലോചിക്കുന്നതായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസുമായി വേർപിരിഞ്ഞ ഡി.എം.കെ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തെ എക്കാലവും കടുത്ത ഭാഷയിൽ എതിർത്തിട്ടുള്ള ഡി.എം.കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
പ്രതിപക്ഷ ആഖ്യാനം പൊളിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ ചതുരംഗം
ഡൽഹിയിലും മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും എസ്.ഐ.ആർ വിവാദവും വോട്ട് കൊള്ളയും മുൻനിർത്തി പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ ദേശീയതലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാനുമാണ് അതിവൈകാരികമായ മണ്ഡല പുനർനിർണയ വിഷയം വീണ്ടും മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്:
- ഡി.എം.കെ നിലപാട് നിർണായകം: ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലോക്സഭാ പ്രാതിനിധ്യം കുറയുമെന്ന് കാണിച്ച് മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പോരാട്ടം നയിച്ച പാർട്ടിയാണ് ഡി.എം.കെ. തമിഴ്നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണിയിൽ നിന്ന് അകന്ന ഡി.എം.കെ പിന്തുണ നൽകിയാൽ അത് കേന്ദ്രത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാകും.
- പ്രത്യേക സമ്മേളനം ദീപാവലിക്ക് മുൻപ്: ഒക്ടോബർ 26-27 തീയതികളിലെ ബ്രിക്സ് പാർലമെന്ററി ഫോറത്തിന് ശേഷമോ ദീപാവലിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പോ ഇതിനായി സഭ ചേർന്നേക്കും.
- മുന്നണിയിലെ സമവാക്യങ്ങൾ: എൻ.സി.പി (എസ്.പി) അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തെ മറ്റ് ഘടകകക്ഷികളെയും പാട്ടിലാക്കാൻ സീറ്റ് വർദ്ധനവിൽ പ്രത്യേക ഉറപ്പുകൾ നൽകാൻ ഭരണപക്ഷം തയ്യാറായേക്കും.
സഭ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടില്ല; അയോഗ്യതാ ഹരജികളിൽ സ്പീക്കറുടെ ഒളിച്ചുകളി
വർഷകാല സമ്മേളനം അവസാനിച്ച് രണ്ടു മാസത്തോളമായിട്ടും പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും രാഷ്ട്രപതി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടില്ല എന്നത് സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര നീക്കങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. അതിനാൽ പുതിയ വിജ്ഞാപനമില്ലാതെ തന്നെ ചെറിയ നോട്ടീസിൽ സഭ വിളിച്ചുചേർക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന് സാധിക്കും.
അതേസമയം, ഭരണപക്ഷത്തിന് സഭയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നുവെന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ്. അയോഗ്യതാ വിഷയത്തിൽ നാല് മാസമായിട്ടും സ്പീക്കർ യാതൊരു തീരുമാനവുമെടുക്കാതെ നടപടികൾ വൈകിപ്പിക്കുകയാണെന്ന വിമർശനം പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
വനിതാ സംവരണവും മണ്ഡല പുനർനിർണയവും വീണ്ടും സഭയിലേക്ക് എത്തുന്നതോടെ വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സംഘർഷഭരിതമായ പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു.
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