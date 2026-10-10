ഒടിഞ്ഞ കാലുമായി നടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം അസ്ഥി ചേരില്ല, അതുപോലെയാണ് മനസ്സും; ഉപദേശിച്ചാൽ മാത്രം പോര...text_fields
ശരീരത്തിന് മുറിവേറ്റാൽ ചികിത്സ തേടാൻ ആരും മടി കാണിക്കാറില്ല. എന്നാൽ മനസ്സിന് രോഗം ബാധിച്ചാൽ പുറത്തു പറയാൻ നമുക്ക് മടിയാണ്. ഈ മടിയാണ് ചിലപ്പോൾ വലിയ അപകടത്തിനിടയാക്കുന്നത്. എല്ലാവരോടും ചിരിച്ചുസംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ, എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെടുന്ന ഒരാൾ, ആരും കാണാത്ത ഒരു നിമിഷത്തിൽ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ മനസ്സ് തളരുന്നുവെന്നാണ് അർത്ഥം. മാനസികമായി തളരുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് അത് പ്രകടമാകണമെന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉപദേശം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചിലപ്പോൾ വിദഗ്ധ സഹായവും നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ പറയുന്നു.
തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യവും മാനസികാരോഗ്യവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സമ്മർദം, ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, ഉറക്കമില്ലായ്മ, ഏകാന്തത, ജീവിതത്തിലെ ആഘാതങ്ങൾ എന്നിവ നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും പെരുമാറ്റത്തെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കാമെന്നും ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
ഇത് ഒരാളുടെ സ്വഭാവദൗർബല്യമല്ല. വെറുതെ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനാവില്ല. മനസ്സ് തളരുമ്പോൾ ഉപദേശം മാത്രമല്ല, മനസ്സിലാക്കലും ആവശ്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ വിദഗ്ധ സഹായവും ആവശ്യമാണ്.
മനസ്സ് താളം തെറ്റുന്നോ?, സ്വയം ചോദിച്ചുനോക്കൂ
* മുൻപ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ താൽപര്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?
* ഉറക്കത്തിലോ വിശപ്പിലോ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടോ?
* നിരന്തരമായ ഉത്കണ്ഠയോ അമിതമായ ക്ഷീണമോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ?
* മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കാനും ആരോടും സംസാരിക്കാതിരിക്കാനും തോന്നുന്നുണ്ടോ?
* ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനോ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ?
ഇവയിൽ ചിലത് ജീവിതത്തിലെ താൽക്കാലിക സമ്മർദങ്ങൾക്കൊപ്പവും ഉണ്ടാകാം. ഇവ മാത്രംകൊണ്ട് മാനസിക രോഗമുണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടരുകയോ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ വിദഗ്ധ സഹായം തേടണം.
മാനസികാരോഗ്യത്തിനായി അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ
ഉറക്കത്തെ അവഗണിക്കരുത്: ഉറക്കം തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും ഓർമ്മയ്ക്കും വൈകാരിക നിയന്ത്രണത്തിനും അനിവാര്യമാണ്.
ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കുക: പതിവായ വ്യായാമം മാനസികസമ്മർദം കുറയ്ക്കാനും മാനസികക്ഷേമം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു.
ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുക: ഒറ്റപ്പെടൽ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാം. മനസ്സുതുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ദൗർബല്യമല്ല; അതൊരു ആരോഗ്യകരമായ ശീലമാണ്.
സഹായം തേടാൻ മടിക്കരുത്: മാനസികാരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പരാജയമല്ല. നേരത്തെയുള്ള വിദഗ്ധ സഹായം വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കാം.
വിധിക്കാതെ കേൾക്കുക: ഒരാളുടെ വേദന നമുക്ക് കാണാനാകില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അത് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ, ഒരാളെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നതുതന്നെ സഹായത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടാണ്.
ഉപദേശം മാത്രം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കില്ല
പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കൂ എന്ന ഉപദേശംകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാവില്ല. കാരണം, മാനസികാരോഗ്യം ചിന്തകളുടെ മാത്രം വിഷയമല്ല; തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം, ഹോർമോണുകൾ, ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, സമ്മർദം, സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. വിഷാദത്തിലായ ഒരാളോട് സന്തോഷിക്കാൻ പറയുന്നതുപോലെയല്ല വിഷാദത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഒടിഞ്ഞ കാലുള്ള ഒരാളോട് ധൈര്യമായി നടക്കാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അസ്ഥി ചേരില്ലല്ലോ! അതുപോലെ, ചില മാനസിക മുറിവുകൾക്ക് കരുതലും സമയവും ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സയും ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എ.ഐ. വെല്ലുവിളി
ശരീരത്തിന് മുറിവേറ്റാൽ ചികിത്സ തേടുന്ന നാം, മനസ്സ് വേദനിക്കുമ്പോൾ എന്തിന് അത് മറച്ചുവയ്ക്കണം? മറ്റുള്ളവർ എന്തു വിചാരിക്കുമെന്ന ഭയത്താൽ സഹായം നിഷേധിക്കരുത്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനായില്ലെങ്കിലും, വിധിക്കാതെ കേൾക്കാനും ചേർത്തുപിടിക്കാനും സഹായം തേടാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നമുക്കാകും.ഭാവിയിൽ നാം നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യവെല്ലുവിളി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എ.ഐ.) ആണെന്നും ഡോക്ടർ പറയുന്നു. എ.ഐ. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ അടിമുടി മാറ്റിമറിക്കുകയാണ്. രോഗനിർണയം മുതൽ ശസ്ത്രക്രിയ വരെ സാങ്കേതികവിദ്യ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
എന്നാൽ ഈ സാങ്കേതിക വിപ്ലവത്തിനിടയിൽ മനുഷ്യരാശി നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്ന് മാനസികാരോഗ്യമായിരിക്കാം. ഒറ്റപ്പെടൽ, മാനസികസമ്മർദം, ഉറക്കക്കുറവ്, സാമൂഹികബന്ധങ്ങളുടെ ശോഷണം എന്നിവ മനുഷ്യന്റെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളികളായേക്കാം.രോഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷേ, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലെ ശൂന്യതയും വേദനയും പരിഹരിക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് മാത്രം കഴിയുമോ? ഭാവിയിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിജയം രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന്റെ മാനസികക്ഷേമം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും അളക്കപ്പെടും.
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