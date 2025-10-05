ഡൽഹി വെർച്വൽ കോടതിയിൽ അടിവസ്ത്രം ധരിച്ച് ഹാജരായയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

ഡൽഹി വെർച്വൽ കോടതിയിൽ അടിവസ്ത്രം ധരിച്ച് ഹാജരായയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുtext_fields
ഡൽഹി: വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ നടന്ന കോടതി നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് ഒരാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പുകവലിച്ചും മദ്യപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചാണ് ഇയാൾ കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായത്. ഗോകുൽപുരി നിവാസിയായ മുഹമ്മദ് ഇമ്രാനാണ് (32) പിടിയിലായത്. ഡൽഹിയിലുടനീളം അമ്പതിലധികം കവർച്ച, പിടിച്ചുപറി, മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിയാണിയാളെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. തീസ് ഹസാരി കോടതിയിലെ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് അൻഷുൽ സിംഗാളിന് മുമ്പാകെ കോടതി രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സെപ്റ്റംബർ 22-ന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
സെപ്റ്റംബർ 16, 17 തീയതികളിൽ അഖിബ് അഖ്ലാഖ് എന്ന പേരിൽ കോടതി വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സെഷനുകളിൽ പങ്കെടുത്തതായി നോർത്ത് ജില്ല ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമീഷണർ രാജ ബന്തിയാ പറഞ്ഞു. അടിവസ്ത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, പുകവലിച്ചു, മദ്യപിച്ചു. പോകാൻ ആവർത്തിച്ച് നിർദേശം നൽകിയിട്ടും, അദ്ദേഹം ഹാജരായില്ല, കോടതി നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി. പ്രതി നിരവധി വ്യാജ ഇ-മെയിൽ ഐഡികൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഓൾഡ് മുസ്തഫാബാദിലെ ചമൻ പാർക്കിൽ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തി, വീട്ടിൽനിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, വെബ്എക്സ് വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പരിചയക്കാരനിൽനിന്ന് അറിഞ്ഞതായി ഇമ്രാൻ സമ്മതിച്ചു. കൗതുകം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കോടതി നടപടിക്രമങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തത്. അടിവസ്ത്രം ധരിച്ച് വെർച്വൽ ഹിയറിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതായും, സിഗരറ്റ് വലിച്ചതായും, മദ്യപിച്ചതായും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
