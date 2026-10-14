പാറ്റകൾക്ക് പിന്നാലെ ഈച്ചകളും; സുപ്രീംകോടതി പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി ‘മാഖി ജനതാ പാർട്ടി’text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ ഒരു പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പുതിയ പരിഹാസ രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മ. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിക്ക് (സി.ജെ.പി) പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ മാഖി ജനതാ പാർട്ടി (എം.ജെ.പി) എന്ന പേരിൽ പുതിയ ആക്ഷേപഹാസ്യ സംഘടനയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എംജെപി തങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 40 ലക്ഷത്തിലധികം വ്യൂസും 3.3 ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സും നേടിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടത്. ആര്യൻ എന്ന വിദ്യാർഥിയാണ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ എന്നാണ് പേജിൽ പറയുന്നത്. പാർട്ടിയിലേക്ക് വക്താക്കളെ തേടുന്നതായും പേജിൽ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 2021 ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഈ പേജ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയത്. നിലവിലെ പേരിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുൻപ് എട്ട് തവണ യൂസർനെയിം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിവരങ്ങളുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ 9ന് ഡൽഹിയിൽ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി പൊതുഗതാഗതത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സിജെഐ സൂര്യകാന്തിന്റെ പരാമർശം ഉണ്ടായത്.
ഒക്ടോബർ 10ലെ പ്രകടനത്തിന് മുന്നോടിയായി പൊതുഗതാഗതം പൂർണമായി നിർത്തിവെച്ചതിനെ കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ സർവീസുകൾ നിയന്ത്രിക്കാമെങ്കിലും മുഴുവൻ സംവിധാനവും നിർത്തിവെക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
‘ഒരാൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ എല്ലാം നിർത്തിവെക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ‘ഈച്ചയെ കൊല്ലാൻ ചുറ്റിക ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല’ എന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ പരാമർശത്തെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് എംജെപിയുടെ ആദ്യ പോസ്റ്റ്. ‘ഈച്ചയെ കൊല്ലാൻ ചുറ്റിക വേണ്ടെന്ന് സിജെഐ തന്നെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഈച്ചയും പറയും ഞങ്ങൾ ഒന്നിനും കുറഞ്ഞവരല്ലെന്ന്’ എന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റ്.
ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അംഗം നേഹ ബോറക്കും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിക്കും എംജെപി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികാരികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും ഉത്തരവാദിത്തം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ജനാധിപത്യത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേഹ ബോറയുടെ ധൈര്യത്തെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തെയും പിന്തുണക്കുന്നതായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രസ്താവനയിൽ എംജെപി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, പ്രതിഷേധത്തിന് അധികൃതരിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും സംഘടന അംഗീകരിച്ചു. പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും നിയമാനുസൃതമായും വിനിയോഗിക്കാൻ പൗരന്മാരോട് എംജെപി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പരസ്പര ധാരണക്ക് വിധേയമായി പൊതുവായ നിലപാടോ ഏകോപിച്ച നടപടിയോ സാധ്യമാണോ എന്ന് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി സിജെപിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും എംജെപി അറിയിച്ചു.
ജന്തർ മന്തറിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയതിന് സിജെപി നേതാക്കളായ ആശുതോഷ് റാങ്ക, സൗരവ് ദാസ് എന്നിവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിനെയും എംജെപി ചോദ്യം ചെയ്തു. സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ആര്യന്റെ പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയിൽ, ജന്തർ മന്തർ ഒരു നിശ്ചിത പ്രതിഷേധ സ്ഥലമാണെന്നിരിക്കെ, പൊതുജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമായി പ്രകടനങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ എംജെപി ചോദ്യം ചെയ്തു.
‘ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടിടത്ത് കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? എന്നാണ് പ്രസ്താവനയിൽ ചോദിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിന് സംവാദം ആവശ്യമാണ്, അകലമല്ല, എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്കും പൊതു പങ്കാളിത്തത്തിനുമുള്ള പിന്തുണ എംജെപി ആവർത്തിച്ചു.
യുവാക്കളുടെ ഒരു വിഭാഗത്തെ പരാമർശിച്ച് കോക്രോച്ച് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തോടുള്ള ആക്ഷേപഹാസ്യ പ്രതികരണമായിട്ടാണ് സിജെപി ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് അത് പ്രതിഷേധങ്ങളുമായും ഉത്തരവാദിത്തം ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമായും ബന്ധപ്പെട്ടു. അതേ നർമ്മം ഉപയോഗിച്ചാണ് എംജെപിയും തങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ വ്യക്തിത്വം കെട്ടിപ്പടുത്തത്.
പൊതു പ്രതിഷേധം, ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ, അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. എംജെപി സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളും പരിഹാസവും കടന്ന് സുസ്ഥിരമായ ഒരു ക്യാമ്പയിനായി വികസിക്കുമോ എന്നത് കണ്ടറിയണം.
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