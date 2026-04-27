മമതയുടെ കോട്ട കാക്കാന് കാർത്തിക് ബാനർജിയുടെ നെട്ടോട്ടം; ഭവാനിപുരിൽ ബി.ജെ.പിയെ തളയ്ക്കാൻ തൃണമൂലിന്റെ `ഫാമിലി പ്ലാൻ'text_fields
കൊൽക്കത്ത: കാർത്തിക് ബാനർജി തളർന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ ആശങ്ക പ്രകടമാണ്. `ഇവിടെ ഒരു അനിശ്ചിതത്വമുണ്ട്' കാളിഘട്ട് റോഡിലെ തന്റെ ഓഫീസിലിരുന്ന് മമത ബാനർജിയുടെ ഇളയ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു. ഓഫീസിന് പുറത്ത് തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകരുടെ വലിയൊരു കൂട്ടമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുമാസമായി താൻ ദിവസം നാലു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് കാർത്തിക് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കജാരി ബാനർജി 73 ആം വാർഡിലെ കൗൺസിലറാണ്. സ്വന്തം വാർഡിൽ നിന്ന് മമതയ്ക്ക് മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ദമ്പതികൾക്ക് മേലുള്ളത്.
കുടുംബവും രാഷ്ട്രീയവും
മമത ബാനർജിക്ക് സഹോദരന്മാരും അജിത്, അമിത്, കാളി, കാർത്തിക്, ഗണേഷ്, സ്വപൻ എന്നീ ആറ് സഹോദരങ്ങളും നന്തി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സഹോദരിയുമാണുള്ളത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് ബാനർജി അമിത് ബാനർജിയുടെ മകനാണ്. കാർത്തിക്-കജാരി ദമ്പതികളുടെ മകനായ അഭേഷ് ഡോക്ടറാണ്.
തന്റെ ഓഫീസിലെത്തുന്ന പ്രവർത്തകരുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കാർത്തിക് വിശ്വസിക്കുന്നു. വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ, വോട്ടർ സ്ലിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കൽ, പൊലീസിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി വാങ്ങൽ തുടങ്ങി നിരവധി ജോലികൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലുണ്ട്. എന്നാൽ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ `സുവിധ' ആപ്പ് വഴി അനുമതി തേടുന്നതിനായ തങ്ങൾക്ക് മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും ബി.ജെ.പിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അനുമതി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. `ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഭവാനിപുരിലെ പോരാട്ടം
30ബി ഹരീഷ് ചാറ്റർജി സ്ട്രീറ്റിലെ 73 ആം വാർഡിലാണ് മമത ബാനർജിയുടെ വസതി. ഇത്തവണ മമതയുടെ പ്രധാന എതിരാളി പഴയ വിശ്വസ്തനും നിലവിൽ ബി.ജെ.പി നേതാവുമായ സുവേന്ദു അധികാരിയാണ്. 2021ൽ നന്ദിഗ്രാമിൽ വെച്ച് സുവേന്ദുവിനോട് മമത പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭവാനിപുരിലെ വിജയം തൃണമൂലിന് അഭിമാനപ്രശ്നമാണ്.
കണക്കുകളിലെ ആശങ്ക
2024ലെ ലോക്സഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭവാനിപുർ മണ്ഡലത്തിൽ തൃണമൂലിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം വെറും 8,297 മാത്രമായിരുന്നു. ഇവിടത്തെ എട്ട് വാർഡുകളും തൃണമൂലിന്റെ കൈവശമാണെങ്കിലും ലോക്സഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഞ്ച് വാർഡുകളിൽ ബി.ജെ.പിയാണ് മുന്നിലെത്തിയത്. ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന വോട്ടർമാർ ലോക്സഭയിൽ ബി.ജെ.പിയെ പിന്തുണച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് കാർത്തിക് കരുതുന്നു. എന്നാൽ നിയമസഭയിൽ ചിത്രം മാറുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ.
പോളിങ് തന്ത്രങ്ങൾ
പ്രചാരണം അവസാനിക്കുന്നതോടെ പോളിങ് ദിവസത്തേക്കുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന തിരക്കിലാണ് കാർത്തിക്. ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഹിന്ദി അറിയാവുന്നവരെയും, ബംഗാളി മേഖലകളിൽ ബംഗാളി സ്ത്രീകളെയും നിയോഗിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദേശം നൽകി. സാധാരണയായി ബംഗാളിൽ പോളിംഗ് 80 ശതമാനം കടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഭവാനിപുരിൽ കുറയാറാണ് പതിവ്. 2021ൽ 63.39 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. വോട്ടർമാരെ പരമാവധി ബൂത്തുകളിൽ എത്തിക്കാനാണ് ബി.ജെ.പിയും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഷേക്സ്പിയർ സരണി, പാർക്ക് സ്ട്രീറ്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പോളിങ് ശതമാനം വർധിച്ചാൽ തൃണമൂലിന്റെ ലീഡ് മറികടക്കാമെന്ന് ബി.ജെ.പി വിശ്വസിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഭവാനിപുർ തന്റെ മകളെ കൈവിടില്ലെന്നും ജനങ്ങൾ തങ്ങൾക്കൊപ്പമാണെന്നും കാർത്തിക് ബാനർജി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
