Madhyamam
    India
    date_range 17 Feb 2026 2:09 PM IST
    date_range 17 Feb 2026 2:09 PM IST

    സമസ്ത സമ്മേളനത്തിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ക്ഷണിച്ച് കാന്തപുരം

    സമസ്ത സമ്മേളനത്തിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ക്ഷണിച്ച് കാന്തപുരം
    മലപ്പുറം: അടുത്തവർഷം മലപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന സമസ്മ (എ.പി വിഭാഗം) സമ്മേളനത്തിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ക്ഷണിച്ച് കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്‍ലിയാർ. തിങ്കളാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമ​ന്ത്രിയും കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്‍ലിയാരും തമ്മിൽ നടന്ന കൂടികാഴ്ചയിൽ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതായാണ് വിവരം. ക്ഷണം പ്രധാനമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചതായി വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ, സമസ്ത നേതാക്കളോ, കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്‍ലിയാരോ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

    2027 ജനുവരിയിൽ മലപ്പുറത്തു നടക്കുന്ന സമസ്ത നൂറാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സെഷനിൽ പ​ങ്കെടുക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ക്ഷണം. കാന്തപുരവുമായി അടുത്ത ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിം ഉൾപ്പെടെ ലോകനേതാക്കൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

    പ്രധാനമന്ത്രി സമ്മേളനത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇതാദ്യമായാവും ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനയുടെ പരിപാടിയിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സാന്നിധ്യം.

    തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന കുടികാഴ്ചയിൽ കാന്തപുരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോദി അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു.

    ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ലി​​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ലെ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ​സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി കാ​ന്ത​പു​രം പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​പ്പ് പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ​നി​ൽ​ക്കെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മി​ല്ലെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് കാ​ന്ത​പു​രം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    അ​ലീ​ഗ​ഢ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ഓ​ഫ് കാ​മ്പ​സ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി​ട്ടും വേ​ണ്ട​ത്ര പു​രോ​ഗ​തി വ​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര്യം അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിലെത്തിച്ചു. അ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലും വേ​ണ്ട​ത്ര അ​ധ്യാ​പ​ക​രി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലും പ​ഠി​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നും ധ​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന്റെ മ​ക​നും എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്‍ഹ​കീം അ​സ്ഹ​രി, സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പേ​രോ​ട് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ സ​ഖാ​ഫി, സി.​പി. സ്വാ​ദി​ഖ് നൂ​റാ​നി എ​ന്നി​വ​രും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Kanthapuram invites Prime Minister Narendra Modi to Samastha conference
