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    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightസമരക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം...
    India
    Posted On
    date_range 28 July 2026 11:35 PM IST
    Updated On
    date_range 28 July 2026 11:35 PM IST

    സമരക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയതിനെതിരെ പീഡനം: ജുനൈദ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ

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    സമരക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയതിനെതിരെ പീഡനം: ജുനൈദ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ
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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സി.​ജെ.​പിയു​ടെ ജന്തർ മന്തർ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ള​മ്പി​യ​തി​ന് പൊ​ലീ​സ് പീ​ഡ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജു​നൈ​ദ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ.

    ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട സ​മ​ര​ത്തി​ൽ സ്വ​മേ​ധ​യ എ​ത്തി​യാ​ണ് ജു​നൈ​ദ് സ​മ​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​ല്ലാ നേ​ര​വും ഭ​ക്ഷ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കി ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ​മ​രം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ, ആ​റ് മ​ണി​ക്കൂ​ർ നേ​രം ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​രു​ത്തു​ക​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത ശേ​ഷം ഡ​റാ​ഡൂ​ൺ റോ​ഡി​ൽ ഇ​റ​ക്കി​വി​ട്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    യു.​പി പൊ​ലീ​സ് ഗാ​സി​യാ​ബാ​ദി​ലെ വീ​ട് റെ​യ്‌​ഡ് ചെ​യ്ത് ത​ന്‍റെ പി​താ​വി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. മീ​റ​റ്റി​ലു​ള്ള സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ഭ​ർ​തൃ​പി​താ​വി​നെ​യും ഭ​ർ​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​യും പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മ​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും ത​നി​ക്കും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ശ​ത്രു​താ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    പെല്ലെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ഡി.സി.പിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമെന്ന് രേഖകൾ

    കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​​ന്റെ രാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ക്രോ​ച്ച് ജ​ന​താ പാ​ർ​ട്ടി (സി.​ജെ.​പി) ജൂ​ലൈ 20ന് ​ന​ട​ത്തി​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കു​നേ​രെ റാ​പി​ഡ് ആ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​ഴ്സ് (ആ​ർ.​എ.​എ​ഫ്) പെ​ല്ലെ​റ്റ് ഗ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണറു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു.

    പെ​ല്ലെ​റ്റ് ഗ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്, പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്ട്രീ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച 1.24ന് ​ആ​ർ.​എ.​എ​ഫ് ന​ൽ​കി​യ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റി (ജി.​ഡി) എ​ൻ​ട്രി പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    ഡി.​സി.​പി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ ആ​ന്റി-​റ​യ​റ്റ് തോ​ക്കി​ൽ നി​ന്ന് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് പെ​ല്ലെ​റ്റു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ര​ണ്ട് റൗ​ണ്ട് ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് കാ​ർ​ട്രി​ഡ്ജു​ക​ൾ, 55 നോ​ൺ-​ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഷെ​ല്ലു​ക​ൾ, 15 ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഷെ​ല്ലു​ക​ൾ, അ​ഞ്ച് ക​ണ്ണീ​ർ വാ​ത​ക ഗ്ര​നേ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ർ.​എ.​എ​ഫ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മാ​ൻ​ഡ​ന്റ് പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    കേ​ന്ദ്ര റി​സ​ർ​വ് പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​ക്ക് (സി.​ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ്) കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക​ലാ​പ​വി​രു​ദ്ധ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ആ​ർ.​എ.​എ​ഫി​നെ ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​നൊ​പ്പം ജ​ന്ത​ർ​മ​ന്ത​റി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് വി​ന്യ​സി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. പെ​ല്ലെ​റ്റ് ഗ​ൺ പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സി.​ആ​ർ.​പി.​എ​ഫും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പെ​ല്ലെ​റ്റ് ഗ​ൺ പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​ലു പേ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ 19 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ സ​ഹി​ൽ ലോ​ചാ​ബി​ന്റെ ക​ണ്ണി​ലെ കൃ​ഷ്ണ​മ​ണി​യി​ൽ പെ​ല്ലെ​റ്റ് തു​ള​ച്ചു​ക​യ​റി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ല​തു​ക​ണ്ണി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:junaidpolice harassmentDelhiSupreme CourtCJP Protest
    News Summary - പൊലീസ് പീഡനം: ജുനൈദ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ
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