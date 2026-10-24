പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് സമീപത്തെ പള്ളി പൊലീസ് നിയന്ത്രണത്തിൽ; പ്രാർഥനക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണം

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് സമീപത്തെ പള്ളി പൊലീസ് നിയന്ത്രണത്തിൽ; പ്രാർഥനക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ 7, ലോക് കല്യാൺ മാർഗിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ റേസ് കോഴ്സ് മസ്ജിദിൽ കനത്ത പൊലീസ് കാവലിലും നിരീക്ഷണത്തിലും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅ നമസ്കാരം നടന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്ന ജുമുഅ നമസ്കാരത്തിന് ആളുകളെ കടത്തിവിട്ടെങ്കിലും തുടർന്ന് പള്ളിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പൊലീസ് കർശനമായി നിയന്ത്രിച്ചു. വൈകുന്നേരം മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിനെത്തിയ ഏതാനും വിശ്വാസികളെ പൊലീസ് കവാടത്തിൽ തടഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചു.
പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരിസരത്തെ ചേരികൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ ഏഴിനാണ് ന്യൂഡൽഹി മുൻസിപ്പൽ കൗൺസിൽ പള്ളിയിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ വിച്ഛേദിച്ചത്. ഗ്രേഡ് II പൈതൃക പദവിയുള്ള, വഖഫ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള മസ്ജിദിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് കടുത്ത ആശങ്കകൾ ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ.
കവാടത്തിൽ നിരോധനാജ്ഞ; അസറിന് പത്തിൽ താഴെ പേർ
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് എതിർവശത്തുള്ള റേസ് കോഴ്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ 53 ഏക്കർ വളപ്പിലാണ് പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചേരികൾ പൊളിച്ചുനീക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ പൊലീസ് പ്രത്യേക കവാടം സ്ഥാപിച്ചത്:
- ബി.എൻ.എസ്.എസ് 163: പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിതയിലെ 126/163 വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രദേശം നിരോധനാജ്ഞയിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്ക്: ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 4 മണിയോടെ നടന്ന അസർ നമസ്കാരത്തിന് പത്തിൽ താഴെ ആളുകളെ മാത്രമാണ് പൊലീസ് അകത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കവാടത്തിന് പുറത്ത് തടഞ്ഞു.
- മഗ്രിബിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചു: സൂര്യാസ്തമയത്തോടെ മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിനായി എത്തിയ വിശ്വാസികളെ പോലീസ് ഗേറ്റിൽ തടഞ്ഞു. നമസ്കാരം നടക്കുന്ന 15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും, ഇനി പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുമതി വേണമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞതായി സമീപത്തെ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനായ അൽതാഫ് ഖാൻ പറഞ്ഞു.
ജനറേറ്ററും ഭൂഗർഭ ജലവും ആശ്രയം; പ്രാർത്ഥനകൾ ഭൂരിഭാഗവും ഇരുട്ടിൽ
വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും വിച്ഛേദിച്ചതോടെ വുദു (അംഗശുദ്ധി) ചെയ്യുന്നതിനായി നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ചെറിയൊരു ജനറേറ്റർ എത്തിച്ച് ഭൂഗർഭ ജലം പമ്പ് ചെയ്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മിക്ക പ്രാർത്ഥനകളും പള്ളിക്കുള്ളിൽ ഇരുട്ടിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പള്ളി വളപ്പിൽ താമസിക്കുന്നയാൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. നിലവിൽ ഒരുനേരം നാലും അഞ്ചും പേർ മാത്രമാണ് എത്തുന്നത്.
നേരത്തെ, പ്രദേശത്തെ മൂന്ന് ചേരികളിലായി താമസിച്ചിരുന്ന 700-ലധികം കുടുംബങ്ങളെ ദേശീയ സുരക്ഷ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 50 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സാവ്ദ ഘേവ്രയിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്നവരും സമീപത്തെ അശോകാ ഹോട്ടലിലും പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമായ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പതിവായി ഇവിടെയാണ് പ്രാർത്ഥനകൾക്കായി എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.
പള്ളിക്ക് ഒഴിപ്പിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പൊളിച്ചുനീക്കൽ തുടരുന്നതിനാൽ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എൻ.ഡി.എം.സി വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ പള്ളി ഇമാം നൽകിയ ഹരജി ഒക്ടോബർ 15-ന് ഡൽഹി ഹൈകോടതിയും തള്ളിയിരുന്നു.