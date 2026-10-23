പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് സമീപത്തെ പള്ളി: വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി തള്ളി

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് സമീപത്തെ പള്ളി: വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി തള്ളിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ 7, ലോക് കല്യാൺ മാർഗിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുള്ള റേസ് കോഴ്സ് മസ്ജിദിലെ കുടിവെള്ള, വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഡൽഹി ഹൈകോടതി തള്ളി. പൈതൃക പട്ടികയിലുള്ള പള്ളിയിലെ കുടിവെള്ള, വൈദ്യുതി വിച്ഛേദനത്തിനെതിരെ ഇമാം മുഹമ്മദ് ഹാറൂൺ സമർപ്പിച്ച ഹരജിയാണ് ജസ്റ്റിസ് സൗരഭ് ബാനർജിയുടെ ബെഞ്ച് തള്ളിയത്.
ഒക്ടോബർ ഏഴിനാണ് ന്യൂഡൽഹി മുൻസിപ്പൽ കൗൺസിൽ പള്ളിയിലേക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചത്. വഖഫ് ബോർഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് പള്ളിയെന്നും, വഖഫ് ബോർഡ് നിയമിച്ച ഇമാമിന് സ്ഥലത്തിന്മേൽ നിയമപരമായ അവകാശമില്ലാത്തതിനാൽ സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും നിരീക്ഷിച്ചാണ് കോടതി ഹരജി നിരസിച്ചത്.
പൈതൃക നിർമിതിയും വഖഫ് സ്വത്തും; കുടിശ്ശികയില്ലെന്ന് ബോർഡ്
ന്യൂഡൽഹി സഫ്ദർജംഗ് ടോംബിന് പിന്നിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 53 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള റേസ് കോഴ്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ പരിസരത്താണ് പള്ളിയും സമീപത്തെ ഖബർസ്ഥാനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
- പൈതൃക പദവി: 2009-ൽ ഗ്രേഡ് II പൈതൃക ഘടനയായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തതാണ് ഈ മസ്ജിദ്.
- വഖഫ് രേഖകൾ: 1977 സെപ്റ്റംബർ എട്ടിലെ ഡൽഹി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ (എൻട്രി നമ്പർ 18) രണ്ട് ബിഗ വിസ്തൃതിയിലുള്ള പള്ളിയും ഖബർസ്ഥാനും വഖഫ് സ്വത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- കുടിശ്ശികയില്ല: 1976 മുതൽ നിയമപരമായ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണെന്നും യാതൊരുവിധ കുടിശ്ശികയുമില്ലാതെ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെയാണ് കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചതെന്നും ഡൽഹി വഖഫ് ബോർഡ് ഒക്ടോബർ എട്ടിന് എൻ.ഡി.എം.സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, പള്ളി ഒഴിപ്പിക്കാൻ നോട്ടീസുകളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.
എൻ.ഡി.എം.സി വാദവും കോടതി നിരീക്ഷണങ്ങളും
പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്ത് ചേരികൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്ന ജോലികൾ നടക്കുകയാണെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുമെന്നുമാണ് എൻ.ഡി.എം.സി കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് സമീപത്തെ ദേശീയ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ചേരി നിവാസികളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ ആഗസ്റ്റ് 25-ലെ ഹൈകോടതി ഉത്തരവിന്റെ പരിധിയിൽ പള്ളിയും വരുമെന്ന് എൻ.ഡി.എം.സി അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു:
"പള്ളിയുടെ യഥാർത്ഥ കൈവശക്കാരായ വഖഫ് ബോർഡ് വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ച നടപടിയെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇമാമായ ഹരജിക്കാരന് ഈ ഭൂമിയിന്മേൽ എന്ത് അവകാശമാണുള്ളതെന്നത് തർക്കവിഷയമാണ്. മാത്രമല്ല, സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസിനെ ഹരജിയിൽ എതിർകക്ഷിയാക്കിയിട്ടുമില്ല. റിട്ട് ഹരജിയുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരം തർക്കവിഷയങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാനാകില്ല."
— ഹൈകോടതി വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
2023 ഓഗസ്റ്റിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡൽഹി വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 2024 ജനുവരി മുതൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ബോർഡിന്റെ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നത്.