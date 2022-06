ജമ്മു-കശ്മീരിൽ ഈ വർഷാവസാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് -രാജ്നാഥ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ജമ്മു: ജമ്മു-കശ്മീരിൽ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നേക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായി തരം താഴ്ത്തിയശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ സമയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതിർത്തി പുനർനിർണയ നടപടികൾ അവസാനിച്ചുവെന്നും ആകെ സീറ്റുകൾ 90 ആയെന്നും പറഞ്ഞ പ്രതിരോധ മ​ന്ത്രി, കശ്മീരിൽ 47ഉം ജമ്മുവിൽ 43ഉം സീറ്റുകളാണുള്ളതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മഹാരാജാ ഗുലാബ് സിങ്ങിന്റെ അധികാരാരോഹണത്തിന്റെ 200ാം വാർഷികാഘോഷ ഭാഗമായി ജമ്മുവിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. Show Full Article

News Summary -

Elections in Jammu and Kashmir later this year says Rajnath singh