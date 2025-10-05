Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവോട്ടർപട്ടികയിലെ...
    India
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 6:54 AM IST

    വോട്ടർപട്ടികയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിന് മുമ്പ് തീർക്കണം

    text_fields
    bookmark_border
    ബി​ഹാ​റി​ലെ​ത്തി​യ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നോ​ട് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം
    voter list
    cancel
    camera_alt

    വോട്ടർ ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും സു​താ​ര്യ​വും നീ​തി​പൂ​ർ​വ​വു​മാ​യ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ന​വം​ബ​റി​ലെ ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ പ​ട്ന​യി​ലെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ സു​ഖ്ബീ​ർ സി​ങ് സ​ന്ധു, വി​വേ​ക് ജോ​ഷി എ​ന്നി​വ​രോ​ടാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ആ​ർ.​ജെ.​ഡി, സി.​പി.​ഐ (എം.​എ​ൽ) എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ളെ സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി തെ​ളി​വു​ക​ളും പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ക​മീ​ഷ​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​തും മാ​യ്ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞ​തും സു​താ​ര്യ​ത ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മീ​ഷ​ന് മു​മ്പാ​കെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ത​ട​ക്കം 11 വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ക്ക​മി​ട്ട് നി​ര​ത്തി. ഒ​ന്ന്: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​വ​രു​ടെ​യും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​വ​രു​ടെ​യും പേ​രു​ക​ൾ ബൂ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​ണം. ര​ണ്ട്: ആ​നു​പാ​തി​ക​മ​ല്ലാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ വ​ൻ തോ​തി​ൽ പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്കൃ​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും അ​ന്തി​മ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ട​കി​യി​ൽ​നി​ന്നും കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ ബൂ​ത്തു​ക​ൾ ഏ​തെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം. ഈ ​ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ വീ​ടു​വീ​ടാ​ന്ത​രം ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി ര​ണ്ടാ​മ​തും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണം. മൂ​ന്ന്: ബൂ​ത്ത് മാ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​തി​യാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ന​ട​ത്ത​ണം. നാ​ല്: രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​യി ബി​ഹാ​റി​ൽ ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ നി​യ​മി​ക്ക​ണം.

    അ​ഞ്ച്: വ്യാ​ജ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ക്ഷേ​പ വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണം. ആ​റ്: വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ദി​വ​സം ക​മീ​ഷ​ൻ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. പോ​ളി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​യു​ട​ൻ ഓ​​രോ ബൂ​ത്തി​ലെ​യും ആ​കെ പോ​ൾ ചെ​യ്ത ക​ണ​ക്ക് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന 17 സി ​ഫോ​റ​ങ്ങ​ൾ ഓ​രോ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ബൂ​ത്ത് ഏ​ജ​ൻ​റ് മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. ഏ​ഴ്: താ​മ​സം വ​രു​ത്താ​തെ വോ​ട്ടി​ങ് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​റി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്ക​ണം. എ​ട്ട്: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വേ​ള​യി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട് ബെ​നി​ഫി​റ്റ് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം. ഒ​മ്പ​ത്: സം​സ്ഥാ​ന, ജി​ല്ല ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫോ​ട്ടോ പ​തി​ച്ച വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം. 10: ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ത​ട​യാ​ൻ എ​ല്ലാ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലും സി.​സി ടി.​വി സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്ക​ണം. 11: വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ന​ട​ത്ത​ണം. വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നും പ്ര​ശ്ന​ബാ​ധി​ത ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ മ​തി​യാ​യ പൊ​ലീ​സി​നെ വി​ന്യ​സി​ക്ക​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election CommissionVoter Listelection
    News Summary - Issues with the voter list should be resolved before the polls
    Similar News
    Next Story
    X