    date_range 25 April 2026 11:18 PM IST
    date_range 25 April 2026 11:18 PM IST

    തൃണമൂലിനെതിരെ പോരാട്ടം കടുപ്പിച്ച് ഐ.എസ്.എഫ്

    ഭം​ഗ​ർ, കാ​നി​ങ് പൂ​ർ​ബ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ക്കു​ല​ർ ഫ്ര​ണ്ടാ​ണ് തൃ​ണ​മൂ​ലി​ന്റെ മു​ഖ്യ എ​തി​രാ​ളി
    തൃണമൂലിനെതിരെ പോരാട്ടം കടുപ്പിച്ച് ഐ.എസ്.എഫ്
    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ ഭം​ഗ​ർ, കാ​നി​ങ് പൂ​ർ​ബ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​രാ​ട്ടം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. ര​ണ്ടി​ട​ത്തും തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ അ​തി​ശ​ക്ത​രാ​യ എ​തി​രാ​ളി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ക്കു​ല​ർ ഫ്ര​ണ്ടാ​ണ് (ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ്). ഇ​ട​തു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഖ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ് 33 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സൗ​ത്ത് 24 പ​ർ​ഗാ​നാ​സ് ജി​ല്ല​യി​ലെ ഈ ​ര​ണ്ട് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നും കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഈ ​ര​ണ്ട് സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ തൃ​ണ​മൂ​ലി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കാ​ൻ ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ് കി​ണ​ഞ്ഞു​ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മു​സ്‍ലിം​ക​ളി​ൽ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫി​ന്റെ നേ​താ​വാ​യ നൗ​ഷാ​ദ് സി​ദ്ദീ​ഖാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ഭം​ഗ​റി​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്.

    മു​സ്‍ലിം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ബ​ദ​ൽ ശ​ക്തി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ ഭം​ഗ​റും കാ​നി​ങ് പൂ​ർ​ബ​യും ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫി​ന് നി​ർ​ണ​യാ​ക​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത​ന്നെ പ്ര​ധാ​ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഫ​ർ​ഫു​റ ശ​രീ​ഫ് ദ​ർ​ഗ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​താ​ണ് ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ്. പാ​ർ​ട്ടി​യു​െ​ട സ്ഥാ​പ​ക​നാ​യ അ​ബ്ബാ​സ് സി​ദ്ദീ​ഖി ഇ​വി​ട​ത്തെ പി​ർ​സാ​ദ (പു​രോ​ഹി​ത​ൻ) ആ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ പി​ർ​സാ​ദ​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖി​യു​ടെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​ണ് ഭം​ഗ​റി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ നൗ​ഷാ​ദ്.

    ഭം​ഗ​റി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യു​മെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഷൗ​ക്ക​ത്ത് മൊ​ല്ല​യെ ത​ന്റെ വ​ലം​കൈ എ​ന്നാ​ണ് മ​മ​ത വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു ല​ക്ഷം വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഷൗ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം.

    എ​സ്.​െ​എ.​ആ​ർ ആ​ണ് ഈ ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS: bengal, mamatha, election, isf
    News Summary - ISF intensifies fight against Trinamoo
