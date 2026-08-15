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    India
    Posted On
    date_range 15 Aug 2026 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2026 1:55 PM IST

    സുശാന്ത് സിങ് രാജ്‌പുത് കേസ്; അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ നൂപുർ പ്രസാദിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡൽ

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    സുശാന്ത് സിങ് രാജ്‌പുത് കേസ്; അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ നൂപുർ പ്രസാദിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡൽ
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    ന്യൂഡൽഹി: ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്‌പുതിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മുതിർന്ന ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ നൂപുർ പ്രസാദിന് ഈ വർഷത്തെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡൽ ലഭിച്ചു. 2007 ബാച്ച് കേഡർ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ നൂപുർ പ്രസാദിന്റെ മികവുറ്റ സർവീസ് കരിയറിലെ മറ്റൊരു വലിയ നേട്ടമാണിത്. സി.ബി.ഐയിലെ സേവന കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി അടുത്തിടെ ഡൽഹി പൊലീസിലേക്ക് തിരികെയെത്തിയ ഇവർ നിലവിൽ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗത്തിൽ ജോയിന്റ് പൊലീസ് കമ്മീഷണറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ്.

    കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയൽ, സമഗ്രമായ കേസ് അന്വേഷണം, പൊതുസേവനം, ക്രമസമാധാന പാലനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കാഴ്ചവെച്ച മികച്ച സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ വർഷത്തെ പുരസ്‌കാരത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൂപുർ പ്രസാദിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. തങ്ങളുടെ സർവീസ് ജീവിതത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച മികവിനാണ് രാജ്യത്തെ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഈ ബഹുമതി നൽകുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിലും സങ്കീർണ്ണമായ പല കേസുകളും വിജയകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത് വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് നൂപുർ പ്രസാദ്. ഡൽഹി പൊലീസ്, സിബിഐ എന്നിവക്ക് പുറമെ അരുണാചൽ പ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇവർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    2020 ജൂൺ 14-നാണ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്‌പുതിനെ മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഉയർന്ന നിയമതർക്കങ്ങൾക്കും ബന്ധുക്കളുടെ പരാതികൾക്കും ഒടുവിൽ 2020 ഓഗസ്റ്റിലാണ് കേസ് സിബിഐക്ക് കൈമാറിയത്. കേസിന്റെ സുപ്രധാന ഘട്ടത്തിൽ സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയെടുക്കൽ, ഫോറൻസിക് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കൽ, മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വിശകലനം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ സങ്കീർണ്ണമായ അന്വേഷണ നടപടികൾക്ക് നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത് നൂപുർ പ്രസാദായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയോ ഗൂഢാലോചനയോ പ്രേരണയോ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2025-ൽ സി.ബി.ഐ കോടതിയിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

    സി.ബി.ഐയിൽ ചുമതലയേൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഡൽഹി പൊലീസിൽ പല പ്രമുഖ തസ്തികകളിലും ഇവർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷാഹ്ദരയിലെ ആദ്യ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രദേശത്തെ ലഹരി ശൃംഖലകൾക്കും അനധികൃത ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും എതിരെ ശക്തമായ നടപടികളാണ് ഇവർ സ്വീകരിച്ചത്. പിന്നീട് നോർത്ത് ഡൽഹി ഡി.സി.പി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ചെങ്കോട്ടയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻകിട പൊതുപരിപാടികളുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയും ഇവർ വിജയകരമായി നിർവ്വഹിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ വിജയ് മല്യ കേസ്, അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്‌ലാന്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടപാട് കേസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കേസുകളിലും ഇവരുടെ പങ്കാളിത്തം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

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    TAGS:ipsSushant Singh RajputIPS officerawardpolice award
    News Summary - IPS Officer Who Led Sushant Singh Rajput Probe Awarded
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