Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right95 ശതമാനം സർവീസുകൾ...
    India
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 5:11 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 5:11 PM IST

    95 ശതമാനം സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചെന്ന് ഇൻഡിഗോ; ഡിസംബർ പത്തോടെ സാധാരണ നിലയിലാകും

    text_fields
    bookmark_border
    95 ശതമാനം സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചെന്ന് ഇൻഡിഗോ; ഡിസംബർ പത്തോടെ സാധാരണ നിലയിലാകും
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: ആറ് ദിവസം നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിൽ തങ്ങൾ 95 ശതമാനം സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചുവെന്ന് ഇൻഡിഗോ. 1500ഓളം ഫ്ലൈറ്റുകൾ 135 ടെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ പറന്നു തുടങ്ങിയെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. റീബൂട്ടിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ശനിയാഴ്ച 700 ഫ്ലൈറ്റുകൾ മാത്രം സർവീസ് നടത്തിയതെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു. ഡിസംബർ പത്തോടെ സർവീസ് പൂർണമായും പുനഃസ്ഥാപിച്ച് സാധാരണ ഗതിയിലെത്തുമെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    കമ്പനിക്കെതിരെ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും വർധിച്ചു വരുന്നതിനിടെയാണ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരവിന് ശ്രമിക്കുന്നത്. വ്യാപകമായി സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയത് വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും കമ്പനി സി.ഇ.ഒ പീറ്റർ എൽബേഴ്സിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:aviationIndiGoflight serviceIndian
    News Summary - IndiGo says 95 percent of services restored
    Similar News
    Next Story
    X