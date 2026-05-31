    Posted On
    date_range 31 May 2026 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 31 May 2026 10:55 AM IST

    മ്യാൻമർ പ്രസിഡന്‍റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ജയശങ്കർ; വ്യാപാരവും യാത്രാസൗകര്യങ്ങളും ചർച്ചയായി

    ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും മ്യാൻമറും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനും വ്യാപാരം, യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനുമായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ ശനിയാഴ്ച മ്യാൻമർ പ്രസിഡന്റ് യു മിൻ ആങ് ഹ്ലെയ്ങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അഞ്ച് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ശനിയാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെത്തിയ പ്രസിഡന്റ് ആദ്യം ഗയയിലെ മഹാബോധി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പ്രതിരോധം, കച്ചവടം, അതിർത്തി സുരക്ഷ എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരണം കൂട്ടുകയാണ് ഈ സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

    ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മ്യാൻമർ. പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ പോലുള്ള വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി മ്യാൻമർ വലിയ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട്. മ്യാൻമർ പ്രസിഡന്റിനൊപ്പം അവരുടെ രാജ്യത്തെ ചില മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരും ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. "നമ്മുടെ ദീർഘകാലത്തെ സൗഹൃദം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന താല്പര്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു," കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം ജയശങ്കർ തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിൽ കുറിച്ചു.

    സമാധാനവും പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മ്യാൻമർ പ്രസിഡന്റുമായി വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തും.

    ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി കീർത്തി വർദ്ധൻ സിംഗ് ആണ് മ്യാൻമർ പ്രസിഡന്റിനെ സ്വീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യയും മ്യാൻമറും തമ്മിലുള്ള പഴയകാല സാംസ്കാരിക ബന്ധത്തെയും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പത്തെയും കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ സന്ദർശനമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മ്യാൻമറിൽ നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആങ് ഹ്ലെയ്ങ് പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ് രണ്ട് മാസം തികയുന്നതിന് മുൻപാണ് ഈ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം.

    2021 ഫെബ്രുവരി 1-ന് ഓങ് സാൻ സൂചിയുടെ ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ മാറ്റി സൈന്യം ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ജനങ്ങൾ നടത്തിയ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലും ജനുവരിയിലുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി കീർത്തി വർദ്ധൻ സിംഗ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി മ്യാൻമറിലെ സൈനിക ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു.

    ജൂൺ 1-ന് നടക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആ ചടങ്ങ് പിന്നീട് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ജൂൺ 1-ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അതിനുശേഷം ജൂൺ 2-ന് അദ്ദേഹം ബിസിനസ്സ് സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മുംബൈ സന്ദർശിക്കും.

    മ്യാൻമർ നേതാവിന്റെ സന്ദർശന വേളയിൽ അതിർത്തി സുരക്ഷയും യാത്രാസൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രധാന കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നയങ്ങളിൽ മ്യാൻമറിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കച്ചവടവും പ്രതിരോധവും കൂട്ടുന്നതിനായിരിക്കും ഈ ചർച്ചകളിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക.

    TAGS:S JaishankarMyanmar PresidentDelhiIndian External Affairs Minister
    News Summary - Indian External Affairs Minister Jaishankar met Myanmar President U Min Aung Hlaing in Delhi; discussed trade and connectivity
