ബംഗ്ലാദേശുമായി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് ഇന്ത്യ; കോൺസുലർ യോഗം മാറ്റിയതിന്റെ പിന്നിൽ ഹസീനയുടെ പാസ്പോർട്ട് വിവാദമല്ലtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ബംഗ്ലാദേശുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും, എല്ലാ ഉഭയകക്ഷി വിഷയങ്ങളിലും തുറന്ന ചർച്ചകൾ നടത്താനും തയ്യാറാണെന്ന് ഇന്ത്യ. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭിന്നതകൾക്കിടെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ബംഗ്ലാദേശുമായി നല്ല ബന്ധമാണ് ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
നവംബർ 17, 18 തീയതികളിൽ ധാക്കയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് കോൺസുലർ ചർച്ചകൾ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഹസീനയുടെ പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാദം ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായും തള്ളി. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തീയതികൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ചർച്ച മാറ്റാൻ കാരണമെന്നും, സൗകര്യപ്രദമായ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് യോഗം മാറ്റിയതാണെന്നും മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു.
തുടരുന്ന സഹകരണങ്ങൾ
കോൺസുലർ ചർച്ചകൾ മാറ്റിവെച്ചെങ്കിലും വ്യാപാരം, റെയിൽവേ, ജലവിഭവം, അതിർത്തി നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ പ്രധാന മേഖലകളിലെ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നുണ്ട്. വിസ, യാത്രാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അടുത്ത കോൺസുലർ യോഗത്തിൽ പരിഗണിക്കും.
2024 ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്ന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട ശൈഖ് ഹസീന നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലാണ് അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നത്. ഹസീനയെ വിചാരണയ്ക്കായി ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കണമെന്ന് ധാക്കയിലെ ഇടക്കാല സർക്കാർ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹസീനയുടെ സാന്നിധ്യം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ ഇപ്പോഴും പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമായി തുടരുകയാണ്.