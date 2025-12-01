പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവരുന്ന നിർണായക ബില്ലുകൾ

പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവരുന്ന നിർണായക ബില്ലുകൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനം ഇന്ന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡിസംബർ 19 വരെ ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കും. മോദി സർക്കാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ അജണ്ടകളുള്ളതാണ് ഈ സമ്മേളനം. അതിനിർണായകമായ വിഷയങ്ങളിൽ അടക്കം പത്തോളം ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ ആണവോർജ ഉപയോഗ ഭേദഗതിക്കായുള്ള നിർണായകമായ ‘അറ്റോമിക് എനർജി ബിൽ, കൂടാതെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബിൽ, ഇൻഷൂറൻസ് നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ തുടങ്ങിയവയും മറ്റ് എട്ട് കരട് നിയമനിർമാണങ്ങളും 15 സിറ്റിങ്ങുകളുള്ള സെഷന്റെ അജണ്ടയിലുണ്ട്.
ഏറെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധ മുഖരിതമാവുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതോടൊപ്പം, 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കാനും ഒരുങ്ങുന്നു.
ഡിസംബർ 1 മുതൽ 19 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ സെഷനിലും 15 യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നേരത്തെ പാർലമെന്റിന്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനം ജൂലൈ 21 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 21 വരെ നടന്നു.
നിർണായക ബില്ലുകൾ ഇവയാണ്:
ഇന്ത്യയിൽ ആണവോർജത്തിന്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾക്കായി ആണവോർജ ബില്ലിന് ഒരു പുതിയ നിയമ ചട്ടക്കൂട് നൽകുമെന്ന് ലോക്സഭാ ബുള്ളറ്റിൻ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ആണവ നിയമങ്ങളിലൊന്നായ 1962ലെ ആണവോർജ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്താനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കം. ഇത് ഫലം കാണുന്ന പക്ഷം ആദ്യമായി ആണവ മേഖലയിലേക്ക് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കപ്പെടും. ഇത് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് സിവിൽ ആണവ മേഖലയിൽ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയും ആണവ നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനാവുകയും ചെയ്യും.
2. ഇൻഷുറൻസ് നിയമ (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2025
പാർലമെന്റ് ബുള്ളറ്റിൻ പ്രകാരം, ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തൽ ബിസിനസ്സ് എളുപ്പമാക്കൽ എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഈ മേഖലയിലെ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന്റെ (എഫ്.ഡി.ഐ) പരിധി നിലവിലുള്ള 74ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് വരുന്നത്. ബില്ലിലൂടെ ഈ മേഖലയിലെ എഫ്.ഡി.ഐക്ക് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും ലളിതമാക്കുകയും ചെയ്യും.
3. പാപ്പരത്ത കോഡ് (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2025
സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് റഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ബിൽ 2025 ആഗസ്റ്റ് 12 ന് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള പാപ്പരത്തത്തിനും ഗ്രൂപ്പ് പാപ്പരത്തത്തിനും ഈ ബിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ചെറുകിട കമ്പനികൾക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുമുള്ള ഫാസ്റ്റ്-ട്രാക്ക് പാപ്പരത്ത പ്രക്രിയ ഇല്ലാതാക്കുന്നു
4. സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ്സ് കോഡ് ബിൽ, 2025
സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1992, ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് ആക്ട് 1996, സെക്യൂരിറ്റീസ് കോൺട്രാക്ട്സ് (റെഗുലേഷൻ) ആക്ട് 1956 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഏകീകരിച്ച് ഒരൊറ്റ കോഡാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഈ ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കമ്പനി നിയമ കമ്മിറ്റിയുടെ (2022) റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും ചില വിടവുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും 2013 ലെ കമ്പനി ആക്ടും 2008 ലെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടും ഭേദഗതി ചെയ്യും.
6. ഇന്ത്യ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമീഷൻ ബിൽ, 2025
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുമായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമീഷൻ രൂപീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പറയുന്നു.
7. മണിപ്പൂർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവoസസ് ടാക്സ് (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2025
2024 ലെ ധനകാര്യ (നമ്പർ 2) ആക്ട് അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ജി.എസ്.ടി ആക്ടിലെ ഭേദഗതികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഈ ബിൽ നിർദേശിക്കുകയും ഓർഡിനൻസിന് പകരമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് വാദം.
8. നാഷണൽ ഹൈവേ (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2025
ദേശീയ പാതകൾക്കായി വേഗത്തിലും സുതാര്യമായും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി 1956 ലെ നാഷണൽ ഹൈവേസ് ആക്ടിൽ ബിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നു. 1996 ലെ ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് കൺസിലിയേഷൻ ആക്ടിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ ഈ ബിൽ നിർദേശിക്കുന്നു.
9. കോർപ്പറേറ്റ് നിയമ (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2025
സർക്കാർ കോർപ്പറേറ്റ് നിയമ (ഭേദഗതി) ബിൽ 2025 കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. 'ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കൽ' കൂടുതൽ ലളിതമാക്കുന്നതിനായി 2013 ലെ കമ്പനി നിയമവും 2008 ലെ എൽ.എൽ.പി നിയമവും ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്.
10. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ
ഭരണഘടനയുടെ 131-ാമത് ഭേദഗതിക്കുള്ള നിർദേശം അവതരിപ്പിക്കും. ഈ ബിൽ പ്രകാരം, പ്രത്യേകിച്ച് ചണ്ഡീഗഢ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഭരണഘടനയുടെ 240-ാം അനുച്ഛേദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരും. ആർട്ടിക്കിൾ 240 പ്രകാരം നിയമപദവി ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.
