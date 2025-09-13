Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightതമിഴ്നാട്ടിൽ കോട്ടൺ...
    India
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 9:43 AM IST

    തമിഴ്നാട്ടിൽ കോട്ടൺ മില്ലിന് തീപിടിച്ചു; ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    image from the fire break out spot
    cancel
    camera_alt

    തീപിടുത്തമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യം

    ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് ഡിണ്ടിഗലിന് സമീപം കോട്ടൺ മില്ലിന് തീപിടിച്ച് ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. പിള്ളൈർനാഥം ഏരിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മില്ലിലാണ് അപകടം. ആർക്കും പരിക്കില്ല.

    രാത്രി തീപിടുത്തമുണ്ടായ ഉടൻ ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി ഒരു മണിക്കൂറോളം പരിശ്രിച്ച് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള കോട്ടൺ കത്തി നശിച്ചതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ചിന്നപ്പെട്ടി പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

    കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച സമാന രീതിയിൽ തൂത്തുക്കുടിയിലെ ഒരു തീപ്പെട്ടി നിർമാണ കമ്പനിയിൽ തീപിടിച്ച് മെഷീനുകളും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും കത്തി ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശ നഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. തൊഴിലാളികൾ തീപ്പെട്ടി നിർമിക്കുന്നതിനിടെ തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tamilnaduLatest NewsFire Break Out
    News Summary - Huge fire break out in Tamilnadu cotton mill
    Similar News
    Next Story
    X