'അച്ഛാ...' എന്ന അവളുടെ അവസാന നിലവിളിയാണ് ഇപ്പോഴും കാതിൽ; ഡൽഹിയിൽ 10 വയസ്സുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ പിടികൂടി

'അച്ഛാ...' എന്ന അവളുടെ അവസാന നിലവിളിയാണ് ഇപ്പോഴും കാതിൽ; ഡൽഹിയിൽ 10 വയസ്സുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ പിടികൂടിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ തെരുവിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന 10 വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 29 കാരനായ കാബ് ഡ്രൈവർ പിടിയിലായി. വളരെ ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് പ്രതിയെ വലയിലാക്കിയത്.
ബിഹാറിലെ ചപ്ര സ്വദേശിയായ ബാഷു കുമാർ സിങ് എന്ന കാബ് ഡ്രൈവറാണ് ഈ ക്രൂരതക്ക് പിന്നിൽ. ഡൽഹി ഛത്തർപൂരിലെ സി.ഡി.ആർ ചൗക്കിന് സമീപം റോഡരികിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെ ഇയാൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ബിഹാറിലെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ വാടകമുറിയിൽ നിന്ന് ഉടമ ഇറക്കിവിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് അവർക്ക് അന്ന് രാത്രി റോഡരികിൽ അഭയം തേടേണ്ടി വന്നത്. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പ്രതി, യാത്രക്കാരെ തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ കണ്ട് കാറിലേക്ക് എടുത്തുമാറ്റിയത്.
പുലർച്ചെ 4.15-ഓടെ ഉറക്കമുണർന്ന പിതാവ് മകളെ കാണാനില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പരിഭ്രാന്തനായി ചുറ്റും നോക്കി. ആ സമയത്താണ് ദൂരേക്ക് ഓടിച്ചുപോകുന്ന ഒരു വാഗൺആർ കാറിനുള്ളിൽ നിന്ന് മകൾ ഉറക്കെ കരയുന്ന ശബ്ദം അദ്ദേഹം കേട്ടത്. കയ്യിലൊരു വടിയുമെടുത്ത് അദ്ദേഹം കാറിന് പിന്നാലെ ഓടിയെങ്കിലും കാർ അതിവേഗം ഇരുട്ടിലേക്ക് മറഞ്ഞുപോയിരുന്നു. 'അച്ഛാ...' എന്ന കുട്ടിയുടെ അവസാനത്തെ നിലവിളി മാത്രമാണ് ആ പിതാവിന് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്.
മകളെ കണ്ടെത്താനാകാതെ വന്നതോടെ പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെ കുടുംബം പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. പിതാവ് നൽകിയ കാറിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വെച്ച് പൊലീസ് ഉടൻ തന്നെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ, കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പ്രതി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മാണ്ഡി വില്ലേജ് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും കാറിനുള്ളിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഫരീദാബാദ്-ഗുരുഗ്രാം റോഡിലെ കാട്ടുപ്രദേശത്ത് വെച്ച് കുട്ടിയുടെ നെഞ്ചിൽ കല്ലുകൊണ്ട് ഇടിക്കുകയും ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. മൃതദേഹം അവിടെത്തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ഇയാൾ കടന്നുകളഞ്ഞു.
ഡൽഹി പൊലീസ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പരിസരങ്ങളിലെയും റോഡുകളിലെയും സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് നിർണായക വഴിത്തിരിവുണ്ടായത്. ഒരു ദൃശ്യത്തിൽ കാറിനുള്ളിൽ കുട്ടിയോടൊപ്പം പ്രതി ഇരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ കാറിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൊലീസ്, വികാസ്പുരിയിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു യാത്രക്കാരനെ ഇറക്കുന്നതിനിടയിൽ പ്രതിയെ വളഞ്ഞുപിടിച്ചു.
അറസ്റ്റിലായ ശേഷവും പൊലീസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പ്രതി പല പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ച ഇയാൾ മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച കാട്ടുപ്രദേശം പൊലീസിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. തെളിവെടുപ്പിനായി സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചപ്പോൾ പൊലീസുകാരെ തള്ളിമാറ്റി റിവോൾവർ പിടിച്ചെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയുടെ കാലിന് പൊലീസ് വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ ഇയാൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ബിഹാറിൽ മുൻപും വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ഇയാൾക്കെതിരെ കൊലപാതകം, ബലാത്സംഗം, പോക്സോ തുടങ്ങിയ കടുത്ത വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
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