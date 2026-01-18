Begin typing your search above and press return to search.
    ഇറാനിൽ 16 ഇന്ത്യക്കാർ തടവിൽ കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ച് ഹൈകോടതി

    ഇറാനിൽ 16 ഇന്ത്യക്കാർ തടവിൽ കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ച് ഹൈകോടതി
    ഡൽഹി ഹൈകോടതി

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​റാ​നി​ൽ ത​ട​വി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 16 ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​പ്പ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മോ​ച​ന​ത്തി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു. ദി​ബ്ബ തു​റ​മു​ഖ​ത്തോ​ട​ടു​ത്ത് അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ എം.​ടി വാ​ലി​യ​ന്‍റ് റോ​ർ എ​ന്ന ക​പ്പ​ൽ നീ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് ഇ​റാ​നി​യ​ൻ റെ​വ​ലൂ​ഷ​ന​റി ഗാ​ർ​ഡ് ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. അ​വ​ർ​ക്ക് കോ​ൺ​സു​ല​ർ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, അ​ന്വേ​ഷ​ണം യ​ഥാ​സ​മ​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് പു​രു​ഷേ​ന്ദ്ര കു​മാ​ർ കൗ​ര​വ് നോ​ട്ടീ​സി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തേ​ർ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ കേ​ത​ൻ മേ​ത്ത​യു​ടെ കു​ടും​ബം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക​ന്‍റെ മോ​ച​ന​ത്തി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ദേ​ശ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഇ​തു​വ​രെ നി​യ​മ സ​ഹാ​യ​മോ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​മോ കോ​ൺ​സു​ല​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ഹാ​യ​മോ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​യി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ 10 പേ​രെ ബാ​ന്ദ​ർ അ​ബ്ബാ​സ് ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ച്ച​പ്പോ​ൾ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ർ ക​പ്പ​ലി​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​ട്ടും അ​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഇ​റാ​നി​ലെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ബാ​ന്ദ​ർ അ​ബ്ബാ​സി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ല​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    കാ​ര​ണം അ​റി​യി​ക്കാ​തെ​യും ഔ​പ​ചാ​രി​ക ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​ല്ലാ​തെ​യും എ​ടു​ത്ത ഈ ​ന​ട​പ​ടി ഇ​ന്ത്യ​യും ഇ​റാ​നും ഒ​പ്പ് വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള 2006ലെ ​സ​മു​ദ്ര തൊ​ഴി​ൽ ഉ​ട​മ്പ​ടി​യു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

