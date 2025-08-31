Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:29 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:29 PM IST

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ; യ​മു​ന​യി​ൽ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഉ​യ​രു​ന്നു

    ഡെൽഹിയിലെ മഴദൃശ്യം

    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: ശ​​ക്ത​​മാ​​യ മ​​ഴ തു​​ട​​രു​​ന്ന​​തി​​നി​​ടെ, ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ൽ യ​​മു​​ന ന​​ദി​​യി​​ൽ ജ​​ല​​നി​​ര​​പ്പ് അ​​പ​​ക​​ട​​നി​​ല​​യി​​ലേ​​ക്ക്. ഞാ​​യ​​റാ​​ഴ്ച രാ​​വി​​ലെ യ​​മു​​ന​​യി​​ലെ ജ​​ല​​നി​​ര​​പ്പ് 205.22 മീ​​റ്റ​​റാ​​യി ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു. ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള മു​​ന്ന​​റി​​യി​​പ്പ് അ​​ട​​യാ​​ളം 204.50 മീ​​റ്റ​​റും അ​​പ​​ക​​ട​​രേ​​ഖ 205.33 മീ​​റ്റ​​റു​​മാ​​ണ്.

    ജ​​ല​​നി​​ര​​പ്പ് ഇ​​നി​​യും ഉ​​യ​​രാ​​ൻ സാ​​ധ്യ​​ത​​യു​​ള്ള​​തി​​നാ​​ൽ, വെ​​ള്ള പ്പൊ​​ക്ക സാ​​ഹ​​ച​​ര്യം നേ​​രി​​ടു​​ന്ന​​തി​​ന് മു​​ന്നൊ​​രു​​ക്കം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​താ​​യി അ​​ധി​​കൃ​​ത​​ർ പ​​റ​​ഞ്ഞു. പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്തു നി​​ന്ന് ആ​​ളു​​ക​​ളെ മാ​​റ്റി​​പ്പാ​​ർ​​പ്പി​​ച്ചു. മ​​യൂ​​ർ​​വി​​ഹാ​​റി​​ൽ ദു​​രി​​താ​​ശ്വാ​​സ ക്യാ​​മ്പ് ആ​​രം​​ഭി​​ച്ചു. വ​​സീ​​റാ​​ബാ​​ദ്, ഹ​​ത്നി​​കു​​ണ്ഡ് ബാ​​രേ​​ജു​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഒ​​ഴു​​ക്ക് ശ​​ക്ത​​മാ​​യ​​താ​​ണ് ജ​​ല​​നി​​ര​​പ്പു​​യ​​രാ​​ൻ കാ​​ര​​ണം. ഹ​​ത്നി​​കു​​ണ്ഡി​​ൽ​​നി​​ന്നു മാ​​ത്രം മ​​ണി​​ക്കൂ​​റി​​ൽ 46,968 ക്യു​​സെ​​ക്സ് വെ​​ള്ള​​മാ​​ണ് ന​​ദി​​യി​​ലേ​​ക്കെ​​ത്തു​​ന്ന​​ത്.സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​ർ അ​​ഞ്ചു​​വ​​രെ മ​​ഴ തു​​ട​​രു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് മു​​ന്ന​​യി​​പ്പ്.

    TAGS:RainFloodYamuna RiverDelhi
    News Summary - Heavy rain in Delhi; water level in Yamuna rises
