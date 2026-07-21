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    India
    Posted On
    date_range 21 July 2026 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 21 July 2026 10:44 PM IST

    പാറ്റകൾക്ക് പിന്തുണയേറുന്നു

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    കേന്ദ്ര സർക്കാർ ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തിയിട്ടും സി.ജെ.പിയുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് രാജ്യമെങ്ങും പിന്തുണയേറുകയാണ്
    പാറ്റകൾക്ക് പിന്തുണയേറുന്നു
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    ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കോ​ക്രോ​ച്ച് ജ​ന​താ പാ​ർ​ട്ടി (സി.​ജെ.​പി) ജന്തർ മന്തറിൽ തുടങ്ങിയ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് പിന്തുണയേറുന്നു. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം.

    രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട​ണം -എ​യിം​സ് റ​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ​ക്കു​നേ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട​ണ​മെ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു​വി​നോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച് ഡ​ൽ​ഹി എ​യിം​സി​ലെ റ​സി​ഡ​ൻ​റ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ആ​ർ.​ഡി.​എ).
    ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ടാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടും ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് സോ​നം വാ​ങ്‌​ചു​കി​നെ സ​ഫ്ദ​ർ​ജ​ങ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​പോ​കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ അ​വ​ർ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ശ​രി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ രോ​ഗി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​യ​രു​​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​ർ.​ഡി.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ്പീ​ക്ക​റെ ക​ണ്ട് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ കി​രാ​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​പി​മാ​രും സ്പീ​ക്ക​ർ ഓം ​ബി​ർ​ള​യെ ക​ണ്ടു. നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ​രാ​ജ​യ​​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ശി​വ​സേ​ന (യു.​ബി.​ടി) എം.​പി അ​ര​വി​ന്ദ് സാ​വ​ന്ത്, സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി എം.​പി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര യാ​ദ​വ്, ആ​ർ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രും രാ​ഹു​ലി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.
    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ഭാ​വി​യെ കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ത​യാ​റ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്നെ എ​ന്തി​നാ​ണീ സം​വി​ധാ​ന​മെ​ന്നും എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ച സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ചോ​ദി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ട​ലു​ക​ളെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലും അ​ല​യ​ടി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത്ഷാ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശ​ക്ത​മാ​യി ​പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഫൈ​മ

    സി.​ജെ.​പി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ റ​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ ന​ട​പ​ടി​യെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഫൈ​മ) അ​റി​യി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഫൈ​മ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഇ​ട​തു എം.​പി​മാ​ർ

    പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം അ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഇ​ട​തു എം.​പി​മാ​ർ. സി.​പി.​എം രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ്, എ.​എ. റ​ഹിം, വി. ​ശി​വ​ദാ​സ​ൻ, സി.​പി.​ഐ രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി പി. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ​ജ്രി​വാ​ൾ

    കോ​ക്രോ​ച്ച് ജ​ന​ത പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രെ ഉ​ട​ൻ വി​ട്ട​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി ദേ​ശീ​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്രി​വാ​ൾ ഡ​ൽ​ഹി ഡി.​സി.​പി​ക്ക് ക​ത്തെ​ഴു​തി. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്ട്രീ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​ന് മു​മ്പാ​കെ​യും ഇ​തേ ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    സി.ജെ.പി സമരം പാറ്റകളുടെ വിപ്ലവ തുടക്കമെന്ന്​ ‘സാമ്​ന’

    മും​ബൈ: ഡ​ൽ​ഹി തെ​രു​വി​ലെ ‘പാ​റ്റ​ക​ളു​ടെ’ സ​മ​രം വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മെ​ന്ന്​ ഉ​ദ്ധ​വ്​ താ​ക്ക​റെ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യു​ടെ മു​ഖ​പ​ത്രം ‘സാ​മ്ന’. മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ഹ​ന്ത​യും അ​ഴി​മ​തി​ക്കാ​രാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും ‘ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​നു​ള്ള പാ​റ്റ​ക​ളെ’ തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന്​ പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ത്ര​മാ​ത്രം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ ആ​രാ​ണ്​ ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​നെ​ന്ന്​ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന ലേ​ഖ​നം, അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രാ​യാ​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ യു​വ​ത​യു​ടെ ഭാ​വി ന​ശി​പ്പി​ച്ച ആ​ളാ​ണെ​ന്നും നീ​റ്റ്​ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ചാ​ർ​ത്തി ത​ക്ക​ശി​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ഐ​പ്സ്റ്റീ​ൻ ഫ​യ​ൽ ബ​ന്ധം ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഹ​ർ​ദീ​പ്​ സി​ങ്​ പു​രി​യെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗം ത​ക​ർ​ത്ത നി​ർ​മ​ല സി​താ​രാ​മ​നെ​യും ചൈ​ന ല​ഡാ​ക്കി​ലെ അ​തി​രു​ക​ൾ ക​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്​​നാ​ഥ്​ സി​ങ്ങി​നെ​യും രാ​ജി​വെ​പ്പി​ക്കാ​തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്താ​കെ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ടു​ള്ള രോ​ഷം പു​ക​യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബന്ദിന്​ ആഹ്വാനം ചെയ്ത്​ പ്രകാശ്​ അംബേദ്​കർ

    മും​ബൈ: കോ​ക്രോ​ച്ച്​ ജ​ന​ത പാ​ർ​ട്ടി (സി.​ജെ.​പി) സ​മ​ര​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചും സ​മ​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ നേ​രെ​യു​ള്ള പൊ​ലീ​സ്​ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ ബ​ന്ദി​ന്​ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത്​ വ​ഞ്ചി​ത്​ ബ​ഹു​ജ​ൻ അ​ഘാ​ഡി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും ഡോ. ​ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്​​ക​റു​ടെ പേ​ര​മ​ക​നു​മാ​യ പ്ര​കാ​ശ്​ അം​ബേ​ദ്​​ക​ർ. സ​മാ​ന മ​ന​സ്ക​രാ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളോ​ടും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ടും ബ​ന്ദി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ‘എ​ക്​​സി​ൽ’ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി സ​മ​രം ചെ​യ്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക്രൂ​ര​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്​ നേ​രി​ട്ട​തും സോ​നം വാ​ങ്​​ചു​കി​നെ ബ​ലം​പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യ​തും സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​മാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യ മാ​റ്റം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്​ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ രീ​തി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി ത​ന്റെ മു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.


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    TAGS:Modi Govtopposition CriticiseDelhi ProtestCockroach Janata Party
    News Summary - Growing Support for Cockroach Janata Party
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