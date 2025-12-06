Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 10:08 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 10:08 PM IST

    വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ ‘ഉമീദ്’ രജിസ്ട്രേഷൻ: മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പിഴയില്ലെന്ന് മന്ത്രി

    വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ ‘ഉമീദ്’ രജിസ്ട്രേഷൻ: മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പിഴയില്ലെന്ന് മന്ത്രി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഉ​മീ​ദ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​ല്ലെ​ന്നും മ​റ്റു ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​സ്തു​വ​ക​ക​ൾ ഇ​തു​വ​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ത​വ​ല്ലി​മാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി നി​ര​വ​ധി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​മു​ദാ​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും അ​ധി​ക​സ​മ​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ന​ട​പ​ടി വേ​ണ്ടെ​ന്ന് വെ​ച്ച​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷി​പ്പു​കാ​രാ​യ മു​ത​വ​ല്ലി​മാ​രോ​ട് പ്ര​ക്രി​യ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​ഖ​ഫ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​നെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​റു മാ​സ സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റി​നാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. ഉ​മീ​ദ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 1, 51,000 വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡിസംബർ ആറിന് രാത്രി 11:59:59 ന് മുമ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത മുതവല്ലികൾക്ക് വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കാമെന്നാണ് അറിയിച്ചത്.

    വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത മു​ഴു​വ​ൻ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളും കേ​ന്ദ്ര വ​ഖ​ഫ് ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ‘ഉ​മീ​ദ്’ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യണമെന്നാണ് നിർദേശം. ഡി​സം​ബ​ർ ആറ് എന്ന അവാസന തീയതി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എം.പിമാരും, മത സംഘടനാ നേതാക്കളും ആവശ്യമുന്നയിച്ചുവെങ്കിലും കേന്ദ്രം വഴങ്ങിയില്ല.

    നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും രേ​ഖ​ക​ൾ വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ കേ​ന്ദ്ര പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സാ​വ​കാ​ശം വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യിരുന്നു.

    ​രജിസ്ട്രേഷനുള്ള പോർട്ടലിന്റെ ​സാ​ങ്കേതിക പരിതമികളാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. പകൽ സമയങ്ങളിലെന്നും വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തന ക്ഷമമാവുന്നില്ലെന്നും പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. സെർവർ തകരാർ മൂലം ഏറെ സമയവും വെബ്സൈറ്റ് ഡൗൺ ആണ്. അതിരാവിലെയോ രാത്രിയോ കുത്തിയിരുന്നാണ് പലരും രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്.

    ഇതിനു പുറമെ, ഡേ​റ്റാ​ബേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള റ​വ​ന്യൂ രേ​ഖ​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കുന്നതായി പരാതിയുണ്ട്.

    TAGS:waqf boardindia govtkiran rijijuLatest NewsUmeed
    News Summary - Government says, no penalty for 3 months for delayed registration of Waqf properties on UMEED Portal
