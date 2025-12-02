Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘ഉമീദ്’ പോർട്ടലിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 7:42 AM IST

    ‘ഉമീദ്’ പോർട്ടലിൽ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം; വഖഫിൽ ആശങ്ക

    text_fields
    bookmark_border
    ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും രേ​ഖ​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ൽ​കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല
    days,left,submit,documents,Umeed portal,Waqf വഖഫ്, ഉമീദ് പോർട്ടൽ, മലപ്പുറം
    cancel

    മ​ല​പ്പു​റം: വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത മു​ഴു​വ​ൻ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളും കേ​ന്ദ്ര വ​ഖ​ഫ് ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ‘ഉ​മീ​ദ്’ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റി​ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തും ആ​ശ​ങ്ക. നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും രേ​ഖ​ക​ൾ വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ കേ​ന്ദ്ര പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​വ​കാ​ശം വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​വ​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ളും ഡേ​റ്റാ​ബേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള റ​വ​ന്യൂ രേ​ഖ​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​ഖ​ഫ് ആ​ധാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ കൈ​വ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, നി​കു​തി​യ​ട​ച്ച ര​സീ​ത് പോ​ലു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ളും പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം.

    എ​ന്നാ​ൽ, പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ സെ​ർ​വ​ർ തി​ര​ക്കി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച സാ​ങ്കേ​തി​ക​പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശം ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​മു​ഖ​ത കാ​ണി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം ആ​ശ​ങ്ക​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി. അ​തി​രാ​വി​ലെ​യോ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യോ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മി​ക്ക ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും രേ​ഖ​ക​ൾ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തെ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. എ​ന്താ​ണ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തെ​ന്ന പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​വ​രം​പോ​ലും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​രും ഏ​റെ​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 1,20,000ത്തി​ലേ​റെ വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ലി​ൽ ഒ​രു​ഭാ​ഗം സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വ​ഖ​ഫ് ​ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷം പു​തി​യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്.

    രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഭൂ​മി​യി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം

    മ​ല​പ്പു​റം: നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ​ള്ളി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​നി​ട​യാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും ശ​ക്തം. ഇ​ത്ത​രം ഭൂ​മി എ​ങ്ങ​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ട്. മി​ക്ക വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളും ജ​ന്മം തീ​രാ​ധാ​രം, പ​ട്ട​യം, ഭാ​ഗ​പ​ത്രം, ദാ​നം തീ​രാ​ധാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ റ​വ​ന്യൂ രേ​ഖ​ക​ളാ​യാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്ത​രം ഭൂ​മി കേ​ന്ദ്ര വ​ഖ​ഫി​ന്റെ ഉ​മീ​ദ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. വ​ഖ​ഫി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ മാ​റ്റ​ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള തീ​യ​തി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഖി​ല കേ​ര​ള വ​ഖ​ഫ് സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:waqf boardUmeedMalappuram
    News Summary - Only a few days left to submit documents on the 'Umeed' portal; Waqf concerned
    Similar News
    Next Story
    X