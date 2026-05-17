ഇന്ധന വിലയിൽ വർദ്ധനവ്; സി.എൻ.ജിക്ക് കിലോഗ്രാമിന് ഒരു രൂപ കൂട്ടി

ഇന്ധന വിലയിൽ വർദ്ധനവ്; സി.എൻ.ജിക്ക് കിലോഗ്രാമിന് ഒരു രൂപ കൂട്ടിtext_fields
ഡൽഹി-എൻ.സി.ആർ മേഖലയിൽ ശനിയാഴ്ച സി.എൻ.ജി വില കിലോഗ്രാമിന് 1 രൂപ കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില ഉയരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് എണ്ണക്കമ്പനികൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ വർദ്ധനവിന് കാരണം. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇന്ധന വിലയിലെ രണ്ടാമത്തെ വർധനവാണിത്.
പുതുക്കിയ നിരക്കനുസരിച്ച് ഡൽഹിയിൽ ഇനി മുതൽ ഒരു കിലോഗ്രാം സി.എൻ.ജിക്ക് 80.09 രൂപയാകും. നോയിഡ, ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത് 88.70 രൂപയായി ഉയരും. മെയ് 15-ന് സി.എൻ.ജി വിലയിൽ 2 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ പുതിയ മാറ്റം. ഇതോടെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മാത്രം സി.എൻ.ജി വിലയിൽ ആകെ 3 രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
സി.എൻ.ജി വില കൂട്ടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് രാജ്യത്തുടനീളം പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിലും വൻ വർദ്ധനവ് വരുത്തിയിരുന്നു. നിലവിലുള്ള യു.എസ്-ഇറാൻ യുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ഇതേത്തുടർന്ന് പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനായി, മെയ് 15-ന് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് 3 രൂപ വീതം വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു വിലവർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
