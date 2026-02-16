Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    16 Feb 2026 3:36 PM IST
    Updated On
    16 Feb 2026 3:36 PM IST

    രാജി വെച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പിൻവലിച്ച് മുൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഭൂപൻ കുമാർ ബോറ

    രാജി വെച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പിൻവലിച്ച് മുൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഭൂപൻ കുമാർ ബോറ
    അസം: രാജി വെച്ച് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയ മുൻ പാർട്ടി പ്രസിഡന്‍റ് ഭൂപൻ കുമാർ ബോറ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രാജി പിൻവലിച്ചു. പാർട്ടി നേതൃത്വം തന്നെ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും സംസ്ഥാന യൂണിറ്റിൽ തനിക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ആരോപിച്ചാണ് ഭൂപൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെക്ക് രാജി സമർപ്പിച്ചത്.

    അസം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഗൗരവ് ഗൊഗോയ്, ഭൻവർ ജിതേന്ദ്ര സിങ് തുടങ്ങിയവർ ഭൂപന്‍റെ വസതിയിലെത്തി പാർട്ടിയിൽ തുടരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

    2021 മുതൽ 2025 വരെ അസം കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ബോറ. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിതനായത്. അസമിൽ രണ്ടുതവണ നിയമസഭാംഗമായിരുന്നു.

    TAGS:AssamresignationIndia NewsBhupen Kumar Borah
    News Summary - Former Congress president Bhupan Bora withdraws his resignation within hours
