    Posted On
    date_range 16 March 2026 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 10:44 PM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോ​ടെ പാർലമെന്റ് ശാന്തം: ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോ​ടെ പാർലമെന്റ് ശാന്തം: ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ര​ള​മ​ട​ക്കം അ​ഞ്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ എം.​പി​മാ​രെ​ല്ലാം പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ര​ക്കി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ശാ​ന്തം. രാ​ജ്യം നേ​രി​ടു​ന്ന എ​ൽ.​പി.​ജി ക്ഷാ​മം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​യ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    സ​ഭ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ര​ലി​ൽ എ​ണ്ണാ​വു​ന്ന​വ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. സ​ഭ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഉ​ട​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി​മാ​രാ​യ കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​വേ​ദ്, ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ബ​ഹ​ളം വെ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ശൂ​ന്യ​വേ​ള​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് സ്പീ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പി​ന്മാ​റി.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ അ​ട​ക്കം അ​ഞ്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​താ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഇ​രി​പ്പി​ടം ശൂ​ന്യ​മാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ശൂ​ന്യ​വേ​ള​യി​ൽ എം.​പി​മാ​രു​ടെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ ശൂ​ന്യ​വേ​ള​യി​ൽ കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​​ഗെ, സി.​പി.​എം നേ​താ​വ് ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ്, ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി​ നേ​താ​വ് സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ എ​ൽ.​പി.​ജി ക്ഷാ​മം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നെ​തി​രെ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ചു. നോ​ട്ട് നി​രോ​ധ​ന സ​മ​യ​ത്തും കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തും വ​രി​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ ഗ്യാ​സി​നാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ വ​രി​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​ഡി അം​ഗം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS: loksabha, parliment, Protests, election
    News Summary - Parliament remains calm after election announcement: No protests in Lok Sabha on Monday
    Similar News
    Next Story
