ദീപാവലി മിഠായികൾ കഴിച്ചാൽ കാൻസർ വരുമോ?: വിദഗ്ധർ പറയുന്നതെന്ത്!text_fields
മലയാളിക്ക് മധുരത്തിന്റെ ആഘോഷമാണ് ദീപാവലി. വൈവിധ്യമാർന്ന മിഠായികളും മധുരപലഹാരങ്ങളുമാണ് ദീപാവലിക്കായി വിപണിയിൽ എത്തുക. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വർണങ്ങളിലുള്ള ദീപാവലി മിഠായി വേണ്ടെന്നു വെച്ചാലും വാങ്ങിപ്പോകും. എന്നാൽ ഇതിലെ പ്രധാന ചേരുവ പഞ്ചസാരയാണ് എന്നത് പലരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തും. അമിതമായി പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നത് അർബുദ കോശങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുമോ? എന്നാണ് ഈ ആശങ്കയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം. കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ആളുകൾ മധുരപലഹാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമോ അതോ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കണമോ? പഞ്ചസാരയുടെ ഉപഭോഗവും കാൻസറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് നോയിഡയിലെ മെദാന്ത ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഡോ. അങ്കുർ നന്ദൻ വർഷ്ണി.
പഞ്ചസാര അർബുദ കോശങ്ങളെ വളർത്തുമോ?
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുടനീളമുള്ള കോശങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അർബുദ കോശങ്ങളും. എന്നാൽ അർബുദ കോശങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപയോഗിക്കുമെന്നതിനാൽ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നേരിട്ട് കാൻസറിന് കാരണമാകുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ട്യൂമർ വേഗത്തിൽ വളരാൻ ഇടയാക്കുമെന്നോ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാൻസർ ഒന്നിലധികം ജൈവപരവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സങ്കീർണ്ണ രോഗമാണ്. അതിനെ നേരിട്ട് പഞ്ചസാരയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യ ഭയം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഡോ. വർഷ്ണി പറയുന്നു.
പഞ്ചസാര കാൻസറിന്റെ നേരിട്ടുള്ള കാരണമല്ലെങ്കിലും പല രൂപത്തിൽ ചേർക്കുന്ന പഞ്ചസാര (added sugar) തുടർച്ചയായി കഴിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. മധുരമുള്ള പാനീയങ്ങൾ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, ഉയർന്ന സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ അമിതമായ കലോറി ഉപഭോഗത്തിനും ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും. ഇത് കാൻസർ അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങളിലേക്കുള്ള അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഉത്സവ സീസണിലോ ഒരു കുടുംബസംഗമത്തിലോ ഒരു കഷണം മിഠായി ആസ്വദിക്കുന്നതും വർഷത്തിലുടനീളം വലിയ അളവിൽ മധുരമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളും പതിവായി കഴിക്കുന്നതും തുല്യമല്ലെന്നും ഡോ. വർഷ്ണി ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
ഒരു പ്രത്യേക മധുരപലഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠാകുലരാകുന്നതിനു പകരം ആളുകൾ അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭക്ഷണരീതികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള അമിതമായ കലോറി ഉപഭോഗം, ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കൽ, മടിപിടിച്ച ജീവിതശൈലി എന്നിവ അപൂർവ്വമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്സവകാല മധുരപലഹാരങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ആശങ്കകളാണ്. എല്ലാ പരമ്പരാഗത മധുരപലഹാരങ്ങളെയും അപകടകരമെന്ന് മുദ്രകുത്താതെ, മിതത്വവും സമീകൃത ആഹാരവും പിന്തുടരുകയും ആവശ്യത്തിന് വ്യായാമം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
കാൻസർ രോഗികൾ പഞ്ചസാര പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമോ?
കാൻസർ രോഗനിർണയം ഭക്ഷണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ആളുകളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുന്നതോടെ ട്യൂമറിനെ പട്ടിണിക്കിടാമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ. ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുന്നത് കാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് പകരമാകുമെന്നോ തെളിയിക്കുന്ന വിശ്വസനീയമായ ക്ലിനിക്കൽ തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഡോ. വർഷ്ണി വ്യക്തമാക്കി.
രോഗികൾക്ക് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ഊർജ്ജം, പ്രോട്ടീൻ, പോഷകങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ലാതെ രോഗികൾ സ്വയം ഭക്ഷണത്തിൽ ക്രമീകരണം വരുത്തരുതെന്നും അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു.