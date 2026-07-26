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    India
    Posted On
    date_range 26 July 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 6:30 AM IST

    ഒ​ടു​വി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി കേ​ന്ദ്രം; പാറ്റയേറ്റു

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    ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ രാ​ജി​വെ​ച്ചു, സി.​ജെ.​പി സ​മ​രം നി​ർ​ത്തി, പ്ര​ഹ്ലാ​ദ് ജോ​ഷി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി
    ഒ​ടു​വി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി കേ​ന്ദ്രം; പാറ്റയേറ്റു
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പാ​റ്റ​ക​ളു​ടെ ചി​റ​ക​ടി​ക​ണ്ട് വി​റ​ച്ച് ഒ​ടു​വി​ൽ കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ രാ​ജി​വെ​ച്ചു. സി.​ജെ.​പി​യും സ​ർ​ക്കാ​റും മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ട് ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി കോ​ൺ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ ക്ല​ബി​ലി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴ​ാ​ണ് ‘ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ താ​ൻ ദുഃ​ഖി​ത​നാ​യ​തി​നാ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്ക് രാ​ജി​ക്ക​ത്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു’ എ​ന്ന് ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ ട്വി​റ്റ​റി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ഹ്ലാ​ദ് ജോ​ഷി​യെ പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഭ​ക്ഷ്യ-​പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ​വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യാ​യ പ്ര​ഹ്ലാ​ദ് ജോ​ഷി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല കൂ​ടി വ​ഹി​ക്കും.

    ടൈ​ഫോ​യ്ഡ് ബാ​ധി​ത​നാ​യി വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ അ​ഭി​ജീ​ത് ദി​പ്കെ രാ​ജി​വി​വ​രം മൈ​ക്കി​ലൂ​ടെ വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​ൽ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ം തു​ട​ങ്ങി. ഏ​കാ​ധി​പ​തി​യു​ടെ പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ദി​പ്കെ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ ജെ.​പി. ന​ഡ്ഡ​യും ജി​തേ​ന്ദ്ര​സി​ങ്ങും സി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സൗ​ര​വ് ദാ​സും അ​ശ​ു​തോ​ഷ് റ​ങ്ക​യും സം​യു​ക്ത വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ച​ത്.

    ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ രാ​ജി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യം നി​റ​വേ​റി​യെ​ന്ന് അ​ശു​തോ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലും ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മ​ര​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​മെ​ന്നും നീ​റ്റ് പ​​രീ​ക്ഷ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​ത്തി​നും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ്മ​തി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​​ർ​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​മാ​രും ഇ​ക്കാ​ര്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും നീ​റ്റ് പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക ഉ​ട​ൻ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര ആ​രോ​ഗ്യ-​കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി ജെ.​പി. ന​ഡ്ഡ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ്, സ​മ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ര​വ് ദാ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. സ​മ​ര​ക്കാ​ർ എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​ർ വി​ട്ടു​പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    യു​വ​ത​യെ പാ​റ്റ​ക​ളെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​നെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ഷേ​പ ഹാ​സ്യ​മെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ കോ​ക്രോ​ച്ച് ജ​ന​താ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​ധാ​ന്റെ രാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​ലെ​ത്തി 36ാം ദി​വ​സ​മാ​ണ് ഗ​ത്യ​ന്ത​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത രാ​ജി.

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    TAGS:Dharmendra pradhanresignationJantar MantarCockroach Janata PartyCJP Protest
    News Summary - Dharmendra Pradhan resigns as Education Minister amid protests
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