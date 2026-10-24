ഡൽഹിയിൽ 12ാം ക്ലാസുകാരി സ്കൂളിൽ തീക്കൊളുത്തി മരിച്ചു

ഡൽഹിയിൽ 12ാം ക്ലാസുകാരി സ്കൂളിൽ തീക്കൊളുത്തി മരിച്ചുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ സ്കൂളിൽ തീകൊളുത്തി മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഷഹ്ദര ജില്ലയിലെ കൃഷ്ണ നഗറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സർവോദയ കന്യ വിദ്യാലയത്തിലാണ് ദാരുണസംഭവം നടന്നത്. വിദ്യാർഥിനി സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
സ്കൂളിലെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മുറിക്ക് പിന്നിലാണ് വിദ്യാർഥിനിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തീപിടിത്തമുണ്ടായെന്ന വിവരത്തെത്തുടർന്ന് കൃഷ്ണ നഗർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയായിരുന്നു. വിദ്യാർഥിനി ദേഹത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തിയതായാണ് കണ്ടെത്തൽ.
അതേസമയം പരിശോധനയിൽ വിദ്യാർഥിനിയുടെ സ്കൂൾ ബാഗിൽനിന്ന് മൂന്ന് കുറിപ്പുകൾ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ബാഗിൽ സംശയാസ്പദമായ മറ്റു ചില വസ്തുക്കളും കണ്ടെത്തിയതായി അധ്യാപകർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഇവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കുറിപ്പിലെ ഉള്ളടക്കവും പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
വിദ്യാർഥിനി രാവിലെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോയതെന്ന് സഹോദരി അറിയിച്ചു. പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് 1.40ഓടെയാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവസ്ഥലത്ത് അന്വേഷണസംഘം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥിനിയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലും ദുഃഖത്തിലുമാണ് സ്കൂൾ അധികൃതരും പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളും.