Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പൊരുത്തക്കേട്; ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കമീഷൻ നോട്ടീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്‌​രി​വാ​ൾ, ഭാ​ര്യ സു​നി​ത കെ​ജ്‌​രി​വാ​ൾ, ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്
    വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പൊരുത്തക്കേട്; ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കമീഷൻ നോട്ടീസ്
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ഡ​ൽ​ഹി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി രേ​ഖ ഗു​പ്ത​ക്കും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ്. മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്‌​രി​വാ​ൾ, ഭാ​ര്യ സു​നി​ത കെ​ജ്‌​രി​വാ​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നും എം.​പി​യു​മാ​യ ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ക​മീ​ഷ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന് ​ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 47 ല​ക്ഷം പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​ട​ക്കം 33 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നോ​ട്ടീ​സ് ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ന്തം പേ​ര്, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​ര്, പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി പ​ത്തോ​ളം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്രാ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി രേ​ഖ ഗു​പ്ത​ക്കു​ള്ള നോ​ട്ടീ​സ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്‌​രി​വാ​ൾ, ഭാ​ര്യ സു​നി​ത കെ​ജ്‌​രി​വാ​ൾ, ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Election Commission Issues Notice to Delhi CM Rekha Gupta Over Voter List Discrepancies
    Next Story
    X