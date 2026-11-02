ഡൽഹിയെ വീണ്ടും മൂടി വിഷപ്പുക; ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് എ.ക്യു.ഐയിൽ 144 പോയിന്റ് വർധന

ഡൽഹിയെ വീണ്ടും മൂടി വിഷപ്പുക; ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് എ.ക്യു.ഐയിൽ 144 പോയിന്റ് വർധനtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ദീപാവലിക്ക് ഒരാഴ്ച മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ രാജ്യതലസ്ഥാനം വീണ്ടും അതിരൂക്ഷമായ വായുമലിനീകരണത്തിന്റെ പിടിയിൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത മഴ നൽകിയ താത്കാലിക ആശ്വാസം മാഞ്ഞുപോയതോടെ, ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ ഡൽഹി നഗരത്തിന് മുകളിൽ വിഷപ്പുകപ്പടലം രൂപപ്പെട്ടു. വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (എ.ക്യു.ഐ) അപകടകരമായ വിധത്തിൽ ‘മോശം’ വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്നും ഈ ആഴ്ച പകുതിയോടെ വായുനിലവാരം ‘വളരെ മോശം’ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുമെന്നുമാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ (സി.പി.സി.ബി) കണക്കനുസരിച്ച് ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് നാല് മണിക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ 24 മണിക്കൂറിലെ ശരാശരി എ.ക്യു.ഐ 261 ആണ്. തൊട്ടുതലേന്നത്തെ 117-ൽ നിന്നാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എ.ക്യു.ഐ 144 പോയിന്റ് കുതിച്ചുയർന്നത്. രാത്രിയോടെ മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് വീണ്ടും വർധിച്ചു. ആറ് മണിക്ക് 272, രാത്രി 10 മണിക്ക് 287, 11 മണിയോടെ 290 എന്നിങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഏപ്രിൽ 17-ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മോശമായ വായുനിലവാരമാണിത്.
നഗരത്തിലെ 57 മോണിറ്ററിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ 22 എണ്ണത്തിലും ‘വളരെ മോശം’ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ജഹാംഗീർപുരിയിലാണ് വായുനിലവാരം ഏറ്റവും ദയനീയമായത് (എ.ക്യു.ഐ 378). രോഹിണി (352), പഞ്ചാബി ബാഗ് (351), മുണ്ട്ക (337), ആർ.കെ പുരം (335), ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് (328) എന്നിവിടങ്ങളിലും സ്ഥിതി ഭീകരമാണ്. നഗരത്തിലെ പ്രധാന വില്ലൻ വിഷധൂളികളായ PM2.5 ആണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വൈക്കോൽ കത്തിക്കൽ വില്ലനായി
അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കർഷകർ വൈക്കോൽ കത്തിക്കുന്നത് വർധിച്ചതാണ് പെട്ടെന്നുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാക്കിയത്. ഡൽഹിയിലെ വായുമലിനീകരണത്തിൽ വൈക്കോൽ പുകയുടെ പങ്ക് ശനിയാഴ്ചത്തെ 5.33 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച 18.57 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞതും അന്തരീക്ഷ താപനില താഴുന്നതും മലിനീകരണ കണികകളെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താഴ്ന്ന തട്ടിൽ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്.
നവംബർ ഒന്നിന് ഡൽഹിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കുറഞ്ഞ താപനില 18 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാറ്റിന്റെ ഗതിയും വേഗതയും കുറഞ്ഞതോടെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നുമുള്ള പുകയും വൈക്കോൽ പുകയും പുറന്തള്ളപ്പെടാതെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങിനിൽക്കുകയാണ്.
നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചു
- സ്ഥിതി രൂക്ഷമായതോടെ നഗരത്തിൽ ശീതകാല വായുമലിനീകരണ വിരുദ്ധ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു:
- വാഹന നിയന്ത്രണം: ബി.എസ്-6 മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള ഡൽഹിക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല.
- നിർമാണ നിരോധനം: പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന എല്ലാത്തരം കെട്ടിട പൊളിക്കലുകളും പുറത്തെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തിവെപ്പിച്ചു.
ഓഫീസ് ക്രമീകരണം: ഓഫീസുകളിൽ 50 ശതമാനം ഹാജർ മാത്രമായി പരിഗണിക്കാനും ബാക്കി ജീവനക്കാർക്ക് ‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോം’ നൽകാനും നിർദേശമുണ്ട്.
അടുത്ത കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിൽ എ.ക്യു.ഐ ‘വളരെ മോശം’ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എയർ ക്വാളിറ്റി ഏർലി വാണിങ് സിസ്റ്റം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. വരുംദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ ദയനീയമാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് തലസ്ഥാനവാസികൾ.