    Posted On
    date_range 1 May 2026 11:44 PM IST
    Updated On
    date_range 1 May 2026 11:44 PM IST

    വോട്ടെണ്ണലിന് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെ വിജയ്യുടെ ടി.വി.കെ ഓഫീസിന് അജ്ഞാതർ തീയിട്ടു

    ചെന്നൈ: വോട്ടെണ്ണലിന് കേവലം മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ തമിഴ്നാട് തൃച്ചിയിലെ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന്‍റെ ഓഫീസിന് അജ്ഞാതർ തീയിട്ടു. ഓഫീസിലുണ്ടായ മുഴുവൻ ബാനറുകളും വലിച്ചു കീറി. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഓഫീസിന് തീയിട്ടതെന്ന് ശ്രീരംഗം മണ്ഡല പരിധിയിലുള്ള പേട്ടവയത്തലൈയിൽ സ്ഥാനാർഥിയായ രമേശ് പറഞ്ഞു.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും ഡി.എം.കെക്ക് അനുകൂലമായവയാണ്. എന്നാൽ ചില സർവേകൾ വിജയ്യുടെ ടിം.എം.കെ അട്ടിമറി വിജയം നേടുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. അണ്ണാ ഡി.എം.കെ എക്സിറ്റ്പോൾ ഫലങ്ങളെ പൂർണമായും തള്ളുകയാണ് ചെയ്തത്. തെരഞ്ഞപ്പു ഫലം വരാൻ മൂന്നു ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. മെയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക.

    TAGS:India NewselectionTVKTVK Vijay
    News Summary - Days before the vote counting, unknown assailants set fire to TVK's office
