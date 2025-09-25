Begin typing your search above and press return to search.
    മൂന്നാമൂഴം; ഡി. രാജ സി.പി.ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തുടരും, പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ്

    ഡി. രാജ

    ന്യൂഡൽഹി: സി.പി.ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ഡി. രാജ തുടരും. പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചതോടെയാണിത്. അതേസമയം, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകിയിട്ടില്ല. രാജക്ക് മാത്രമാണ് ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ചൊല്ലി കടുത്ത എതിർപ്പാണ് റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിനിടെ കേരള അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉയർത്തിയത്. പ്രായപരിധി 75 നിബന്ധന കർക്കശമാക്കണമെന്ന് കേരളം പൊതുചർച്ചയിൽ നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് നിലപാട് മയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

    അതിനിടെ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി കേരളത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനാൽ ബിനോയ് വിശ്വം കേന്ദ്രസെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് സ്വയം രാജിവെച്ചു. നിലവിൽ ചേർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ കൗൺസിൽ യോഗത്തിന് ശേഷമാകും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക. സെക്രട്ടറിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പൂർത്തിയാകാതെ പ്രതികരണം നടത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം. സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ നിന്ന് നാല് പേർ ഒഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പി. സന്തോഷ് കുമാറും കെ. പ്രകാശ് ബാബുവും കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറിയേറ്റിലേക്കെത്തും. കൗൺസിലേക്ക് കാസർകോട് മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദൻ പള്ളിക്കാപ്പിൽ, ആലപ്പുഴ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി.ജെ. അഞ്ചലോസ് എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

    കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ തലപ്പത്തെത്തുന്ന ആദ്യ ദലിത് നേതാവാണ് ഡി. രാജ. വെല്ലൂർ ജില്ലയിലെ ചിത്താത്ത് ഗ്രാമത്തിൽ ദുരൈ സാമി - നായകം ദമ്പതികളുടെ മകനായാണു ജനിച്ചത്. മലയാളിയായ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം ആനി രാജയാണ് ജീവിത പങ്കാളി. ഏകമകൾ: അപരാജിത.

    2019 മുതൽ അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. സുധാകർ റെഡ്ഡി അനാരോഗ്യത്തെ തുടർന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദം ഒഴിഞ്ഞതോടെയാണ് രാജ ആദ്യമായി ആ സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. 2022 ലെ വിജയവാഡ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

