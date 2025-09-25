Begin typing your search above and press return to search.
    സി.പി.ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ഡി. രാജ തുടർന്നേക്കും

    സി.​പി.​ഐ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും
    സി.പി.ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ഡി. രാജ തുടർന്നേക്കും
    ഡി.രാജ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ൽ കേ​ര​ളം ക​ർ​ശ​ന നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഡി. ​രാ​ജ​യെ തു​ട​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ച​ണ്ഡീ​ഗ​ഢി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സി.​പി.​ഐ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ തീ​വ്ര ശ്ര​മം. പാ​ർ​ട്ടി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 75 വ​യ​സ്സ് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി മാ​ന​ദ​ന്ധ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും ഒ​രു ഇ​ള​വും വേ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് കേ​ര​ള ഘ​ട​ക​ത്തി​ന്റ നി​ല​പാ​ട്. എ​ന്നാ​ൽ, പ്രാ​യ​പ​രി​ധി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വാ​ദം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ചി​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഡി. ​രാ​ജ തു​ട​രു​ന്ന​തി​ൽ വി​യോ​ജി​പ്പി​ല്ലെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ രാ​ജ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി വൈ​കി ആ​രം​ഭി​ച്ച നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ക​യും പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന ദി​ന​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് പോ​കി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    രാ​ജ​ക്ക് പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യി പ​ഞ്ചാ​ബി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​നി​ത നേ​താ​വ് അ​മ​ർ​ജീ​ത് കൗ​റി​നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പി​ന്തു​ണ. രാ​ജ​ക്ക് വീ​ണ്ടും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് വ​നി​ത എ​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത അ​ട​യും. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ​ന്ന പു​തി​യ പ​ദ​വി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് അ​മ​ർ​ജീ​ത് കൗ​റി​ന് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​വ​ലോ​ക​ന, സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ക്കും പാ​ര്‍ട്ടി കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം. ക​മീ​ഷ​ന്‍ ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ക്കൊ​ടു​വി​ല്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ രേ​ഖ​ക​ള്‍ വീ​ണ്ടും പാ​ര്‍ട്ടി കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള ക​ര​ട് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് പാ​ര്‍ട്ടി കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കി​യ​തോ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​മേ​യം, സം​ഘ​ട​ന, രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​വ​ലോ​ക​ന റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ പാ​ര്‍ട്ടി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​യാ​യി.

    News Summary - D. Raja may continue as CPI General Secretary
