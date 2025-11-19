Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 7:01 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ​തി​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തെ​രു​വി​ലേ​ക്ക്; രാം​​ലീ​​ലാ മൈ​​താ​​നി​​യി​​ൽ ഡി​​സം​​ബ​​റി​​ൽ മ​​ഹാ​​റാ​​ലി

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ​തി​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തെ​രു​വി​ലേ​ക്ക്; രാം​​ലീ​​ലാ മൈ​​താ​​നി​​യി​​ൽ ഡി​​സം​​ബ​​റി​​ൽ മ​​ഹാ​​റാ​​ലി
    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: വോ​​ട്ട​​ർ പ​​ട്ടി​​ക പ്ര​​ത്യേ​​ക തീ​​വ്ര പ​​രി​​ഷ്ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ (എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​ർ) രാ​​ജ്യ​​ത്തെ ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യം ത​​ക​​ർ​​ക്കു​​ക​​യെ​​ന്ന ഗൂ​​ഢ​​പ​​ദ്ധ​​തി​​യാ​​ണ് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്നും അ​​തി​​നെ​​തി​​രെ തെ​​രു​​വി​​ലേ​​ക്കി​​റ​​ങ്ങു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്നും കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ്. എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​റി​​നെ​​തി​​രെ ഡി​​സം​​ബ​​ർ ആ​​ദ്യ​​വാ​​രം ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ലെ രാം​​ലീ​​ലാ മൈ​​താ​​നി​​യി​​ൽ മ​​ഹാ​​റാ​​ലി ന​​ട​​ത്തു​​മെ​​ന്നും കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് ജ​​ന​​റ​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി​​യും എം.​​പി​​യു​​മാ​​യ കെ.​​സി വേ​​ണു​​ഗോ​​പാ​​ൽ അ​​റി​​യി​​ച്ചു.

    കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ൻ മ​​ല്ലി​​കാ​​ർ​​ജു​​ൻ ഖാ​​ർ​​ഗെ​​യു​​ടെ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ത​​യി​​ൽ ചേ​​ർ​​ന്ന എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​ർ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന 12 സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ​​യും കേ​​ന്ദ്ര​​ഭ​​ര​​ണ പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ​​യും പാ​​ർ​​ട്ടി നേ​​താ​​ക്ക​​ൾ പ​​​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത യോ​​ഗ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് തീ​​രു​​മാ​​നം. രാ​​ഹു​​ൽ ഗാ​​ന്ധി​​യും എ.​​ഐ.​​സി.​​സി ജ​​ന​​റ​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി​​മാ​​രും പി.​​സി.​​സി അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ന്മാ​​രും പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ ദു​​രു​​ദ്ദേ​​ശ്യ​​ത്തോ​​ടെ​​യു​​ള്ള തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ന്‍റെ ഈ ​​ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കെ​​തി​​രെ ജാ​​ഗ്ര​​ത വേ​​ണ​​മെ​​ന്ന് പി.​​സി.​​സി​​ക​​ൾ​​ക്ക് നി​​ർ​​ദേ​​ശം ന​​ൽ​​കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

    ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തെ​​യും പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ളെ​​യും ത​​ക​​ർ​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ന്‍റെ ല​​ക്ഷ്യം. എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​ർ പ്ര​​ക്രി​​യ തി​​ക​​ച്ചും നി​​രാ​​ശ​​ജ​​ന​​ക​​മാ​​ണ്. ചി​​ല വി​​ഭാ​​ഗം വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രെ ഉ​​ന്ന​​മി​​ട്ട് പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ നി​​ന്ന് വെ​​ട്ടി​​മാ​​റ്റു​​ക​​യാ​​ണ്. എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​റി​​നെ​​തി​​രെ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് ഒ​​പ്പ് ശേ​​ഖ​​ര​​ണം ന​​ട​​ത്തി​​വ​​രു​​ക​​യാ​​ണ്. രാ​​ജ്യ​​മാ​​കെ ഏ​​ക​​ദേ​​ശം 50 ദ​​ശ​​ല​​ക്ഷം പേ​​രി​​ൽ നി​​ന്ന് ഒ​​പ്പു​​ശേ​​ഖ​​ര​​ണം ന​​ട​​ത്തും. തു​​ട​​ർ​​ന്നാ​​ണ് റാ​​ലി ന​​ട​​ത്തു​​ക. റാ​​ലി​​യി​​ൽ ല​​ക്ഷ​​ക്ക​​ണ​​ക്കി​​ന് ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കും. തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ന്‍റെ ഗൂ​​ഢ​​ത​​ന്ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ തു​​റ​​ന്നു​​കാ​​ട്ടു​​മെ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​ർ ന​​ട​​ത്താ​​ൻ ഇ​​ത് ഉ​​ചി​​ത​​മാ​​യ സ​​മ​​യ​​മ​​ല്ലെ​​ന്ന് സം​​സ്ഥാ​​ന തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​നും വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യ​​താ​​ണ്. ബി.​​ജെ.​​പി ഒ​​ഴി​​കെ​​യു​​ള്ള എ​​ല്ലാ പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും നി​​ല​​പാ​​ട് അ​​തു​​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. എ​​ന്നി​​ട്ടും അ​​ത് കേ​​ൾ​​ക്കാ​​ൻ ത​​യാ​​റാ​​കാ​​ത്ത കേ​​ന്ദ്ര തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ ബി.​​ജെ.​​പി​​ക്ക് വേ​​ണ്ടി​​യും ന​​രേ​​ന്ദ്ര മോ​​ദി​​ക്കു വേ​​ണ്ടി​​യു​​മാ​​ണ് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് വേ​​ണു​​ഗോ​​പാ​​ൽ പ​​റ​​ഞ്ഞു. എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​ർ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ൾ മാ​​റ്റി​​വെ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന പ്ര​​മേ​​യം കേ​​ര​​ള നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ പാ​​സാ​​ക്കി​​യ കാ​​ര്യം അ​​ദ്ദേ​​ഹം ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി.

    News Summary - Congress takes to the streets against S.I.R.; Maharali to be held at Ramlila Maidan in December
