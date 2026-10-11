എൻ.ടി.എയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും വൻ പരാജയം; പാർലമെന്ററി പാനലിന് നൽകിയത് പച്ചക്കള്ളം; മോദി സർക്കാരിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്

എൻ.ടി.എയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും വൻ പരാജയം; പാർലമെന്ററി പാനലിന് നൽകിയത് പച്ചക്കള്ളം; മോദി സർക്കാരിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെയും (എൻ.ടി.എ) കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ഗുരുതരമായ കഴിവുകേടും അഴിമതിയും തുറന്നുകാട്ടി പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതായി കോൺഗ്രസ്. എൻ.ടി.എ രൂപീകരിച്ച 2017 മുതൽ ഒരു പരീക്ഷയിലും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നിട്ടില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പാർലമെന്ററി പാനലിന് മുന്നിൽ പച്ചക്കള്ളമാണ് നൽകിയതെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. രാജ്യസഭാംഗം മുകുൾ വാസ്നിക് അധ്യക്ഷനായ പാർലമെന്ററി സമിതി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശാണ് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.
'ഗ്യാനേഷ് ഗേറ്റ്' വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും രാജ്യത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ എൻ.ടി.എ തട്ടിപ്പുകൾ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ജയറാം രമേശ് വ്യക്തമാക്കി. 2017 മുതൽ ഇതുവരെ എൻ.ടി.എ നടത്തിയ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഒൻപതോളം ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചകളും ക്രമക്കേടുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിഴവ് സംഭവിച്ചുവെന്ന് പോലും സമ്മതിക്കാത്ത മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നീതിപൂർവമായ അന്വേഷണവും ഉത്തരവാദിത്തവും പ്രതീക്ഷിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
എൻ.ടി.എ പൊള്ളയായ സംവിധാനം; ലാഭം കൊയ്യുന്ന ബിസിനസ്സ് കേന്ദ്രം
പാർലമെന്ററി സമിതി റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന ആറ് കണ്ടെത്തലുകൾ ജയറാം രമേശ് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു:
- പാർലമെന്ററി ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ: 1860-ലെ സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു സൊസൈറ്റി മാത്രമാണ് എൻ.ടി.എ. പാർലമെന്റ് നിയമത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമപരമായ ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമല്ലാത്തതിനാൽ ഇതിന് പാർലമെന്റിനോട് കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്തമില്ല.
- ജീവനക്കാരുടെ കടുത്ത ക്ഷാമം: എൻ.ടി.എയിൽ ആകെ അനുവദിക്കപ്പെട്ട 39 തസ്തികകളിൽ 23 ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമാണുള്ളത് (41% ഒഴിവ്). എല്ലാ തസ്തികകളും 2-3 വർഷത്തെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വഴി മാത്രമാണ് നികത്തുന്നത്. സ്ഥിരം സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാൽ പ്രധാന ചുമതലകളെല്ലാം സ്വകാര്യ കരാറുകാർക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് എൻ.ടി.എ ഒരു 'പൊള്ളയായ ശരീരമായി' പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
- ചോർച്ചാ മാഫിയയ്ക്ക് സംരക്ഷണം: വീഴ്ചവരുത്തിയ പരീക്ഷാ ഏജൻസികൾക്കോ കരാർ കമ്പനികൾക്കോ എതിരെ ദേശീയതലത്തിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക്ലിസ്റ്റ് സംവിധാനവുമില്ല. ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് കരിമ്പട്ടികയിൽ പെട്ട കമ്പനികൾ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി പരീക്ഷാ കരാറുകൾ സ്വന്തമാക്കുന്നു.
- സുതാര്യതയില്ലായ്മ: യു.പി.എസ്സിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നീറ്റ് പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളോടെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇത് ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് തടയുന്നു.
- സ്ഥിരം തലവനില്ല: 2024-ലെയും 2026-ലെയും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചകൾക്കിടയിൽ എൻ.ടി.എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ പദവി പോലും അധികച്ചുമതലയായാണ് നൽകിയത്. ഏജൻസിയെ നയിക്കാൻ മുഴുവൻ സമയ ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കാൻ പോലും മോദി സർക്കാരിനായില്ല.
- 590 കോടിയുടെ ബിസിനസ്സ്: എൻ.ടി.എ ഒരു ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാതെ 590 കോടി രൂപയുടെ വരുമാന മിച്ചം ബാങ്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളിൽ പലിശയ്ക്കായി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
എൻ.ടി.എയ്ക്ക് നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് വേണമെന്ന് സമിതി
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് 2026 മെയ് 3-ന് നടന്ന നീറ്റ് യു.ജി പരീക്ഷ മെയ് 12-ന് എൻ.ടി.എ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പാർലമെന്ററി സമിതി അന്വേഷണം നടത്തിയത്. പരീക്ഷകളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സാമൂഹിക നീതിയുടെയും ദേശീയ അഖണ്ഡതയുടെയും ഭാഗമാണെന്ന് സമിതി നിരീക്ഷിച്ചു. എൻ.ടി.എയ്ക്ക് പാർലമെന്റിനോട് നേരിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ശക്തമായ നിയമനിർമ്മാണ ചട്ടക്കൂട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു.
നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുണ്ടെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് മുൻ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നുവെന്ന് ജയറാം രമേശ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഭരണത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയ കാലത്തെങ്കിലും അഹങ്കാരം മാറ്റിവെച്ച് മോദി സർക്കാർ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ ഗൗരവമായി കാണുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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