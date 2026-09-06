സ്വതന്ത്ര ഭരദ്വാജിന്റെ അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ അപമാനിച്ചെന്നാരോപിച്ച് നിഷ ആസാദിനും പിതാവിനുമെതിരെ പരാതി

സ്വതന്ത്ര ഭരദ്വാജിന്റെ അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ അപമാനിച്ചെന്നാരോപിച്ച് നിഷ ആസാദിനും പിതാവിനുമെതിരെ പരാതിtext_fields
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ അപമാനിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് വിദ്യാർഥി സമരപ്രവർത്തകയായ നിഷ ആസാദിനും പിതാവ് സഞ്ജയ് ആസാദിനും എതിരെ ഡൽഹി സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി. വൈറലായ ഹിന്ദുത്വ ഇൻഫ്ലുവൻസർ സ്വതന്ത്ര ഭരദ്വാജിന്റെ അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷക അമിത സച്ച്ദേവയാണ് ഡൽഹി സൈബർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.
നിഷ ആസാദിന്റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഭഗവാൻ ശിവൻ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, മാ സരസ്വതി, മാ ദുർഗ്ഗ എന്നിവരെക്കുറിച്ച് അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ പ്രവൃത്തികൾ, വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ശത്രുത വളർത്തൽ എന്നീ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും ഐടി ആക്ട് പ്രകാരവും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് അഭിഭാഷകയുടെ ആവശ്യം. 2023 സെപ്റ്റംബറിനും 2026 ആഗസ്റ്റിനും ഇടയിൽ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന നാല് പോസ്റ്റുകളാണ് ഈ പരാതിക്ക് ആധാരം.
ജന്തർമന്തറിൽ നടന്ന സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ നിഷയുടെ പിതാവ് സഞ്ജയ് ആസാദിന്റെ തല താൻ അടിച്ചുതകർത്തു എന്ന് സ്വതന്ത്ര ഭരദ്വാജ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ വിവാദങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ.
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായ ചിരാഗ് പസ്വാൻ, കപിൽ മിശ്ര എന്നിവരുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം തനിക്ക് നിയമനടപടികളിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്നും ഭരദ്വാജ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പരാമർശങ്ങൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും, ഭരദ്വാജിന്റെ അറസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് നിഷക്കും പിതാവിനുമെതിരെയുള്ള ഈ പുതിയ നിയമനടപടി.
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