ഡൽഹിയിൽ സി.എൻ.ജി വില വീണ്ടും കൂട്ടി; 11 ദിവസത്തിനിടെ വർധിച്ചത് 6 രൂപ

ഡൽഹിയിൽ സി.എൻ.ജി വില വീണ്ടും കൂട്ടി; 11 ദിവസത്തിനിടെ വർധിച്ചത് 6 രൂപtext_fields
ഡൽഹി: സി.എൻ.ജിയുടെ വില കിലോഗ്രാമിന് 2 രൂപ വർധിപ്പിച്ചതോടെ പുതിയ വില 83.09 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ മെയ് 15-ന് ശേഷം രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നാലാമത്തെ വിലവർധനവാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനുമുമ്പ് മെയ് 15-ന് 2 രൂപയും മെയ് 18-ന് 1 രൂപയും മെയ് 23-ന് വീണ്ടും 1 രൂപയും വീതം വർധിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വെറും 11 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആകെ 6 രൂപയുടെ വർധനവാണ് സി.എൻ.ജി വിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
നിലവിലുണ്ടായ ഇറാൻ യുദ്ധവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രകൃതിവാതകം എന്നിവയുടെ വിതരണത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലെ തുടർച്ചയായ തടസ്സങ്ങളുമാണ് ഈ തുടർച്ചയായ വിലക്കയറ്റത്തിന് പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ സി.എൻ.ജി വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാർ, ടാക്സി-ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവരുടെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾ നേരിട്ട് വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം ചരക്കുനീക്കത്തിനുള്ള ചെലവുകൾ കൂടുന്നത് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ ചില്ലറവിൽപ്പന വില ഉയരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ വർധനവിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ പുതിയ സി.എൻ.ജി വിലവർധനവും വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ബഡ്ജറ്റുകളെ കഠിനമായി ബാധിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 102.12 രൂപയും ഡീസലിന് 95.20 രൂപയുമാണ് വില.
യാത്രാച്ചെലവുകൾ മാത്രമല്ല പാൽ, ബ്രെഡ് തുടങ്ങിയ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലയും ഇതിനോടകം തന്നെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ യുദ്ധം കാരണം പാചകവാതക വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഈ മാസം ആദ്യം 19 കിലോഗ്രാമിന്റെ കൊമേഴ്സ്യൽ എൽ.പി.ജി സിലിണ്ടറിന് ഒറ്റയടിക്ക് 993 രൂപ കൂട്ടിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഡൽഹിയിൽ ഇതിന്റെ വില 3,071.50 രൂപയായി ഉയർന്നത് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണച്ചെലവ് കൂട്ടാനും ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കാനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register