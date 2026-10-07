ഡൽഹിയിൽ നാലുനില കെട്ടിടം തകർന്ന് കുട്ടി മരിച്ചു; എട്ടുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

ഡൽഹിയിൽ നാലുനില കെട്ടിടം തകർന്ന് കുട്ടി മരിച്ചു; എട്ടുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ സീമാപുരി പ്രദേശത്ത് നാലുനില കെട്ടിടം തകർന്ന് ഒരുകുട്ടി മരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ എട്ടുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കുട്ടിയുടെ തല വേർപെട്ട നിലയിലായിരുന്നുവെന്ന് ഡി.സി.പി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് മീണ വ്യക്തമാക്കി.
ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3.30ഓടെയാണ് ഡെൽഹി ഫയർ സർവിസിന് കെട്ടിടം തകർന്നുവീണതായി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ ഫയർ എൻജിനുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ മാസം സത്യാനഗേരത്തിലുണ്ടായ ഹോസ്റ്റൽ ദുരന്തത്തിൽ ഏഴുപേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഡൽഹിയിൽ മറ്റൊരു കെട്ടിട അപകടം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
അപകട സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ നാട്ടുകാർ വലിയ പാറക്കഷണങ്ങൾ വെറും കൈകൊണ്ട് മാറ്റി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലർ മൊബൈലിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതും കാണാമായിരുന്നു.
ആംബുലൻസുകൾക്കും രക്ഷാവാഹനങ്ങൾക്കും വേഗത്തിൽ സ്ഥലത്തെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി പൊതുജനങ്ങൾ ആ പ്രദേശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു. സീമാപുരി ഗോൾ ചക്കർ, ഡി.എൽ.എഫ് ഭോപുര തുടങ്ങിയ സമീപ റോഡുകളിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഉത്തരാഖണ്ഡിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹി-എൻ.സി.ആർ മേഖലയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട പ്രകമ്പനങ്ങളിൽ ഈ കെട്ടിടത്തിന് വിള്ളലുകൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ യഥാർഥ കാരണം സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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