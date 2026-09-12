Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഇ.വി.എമ്മിൽ ആശങ്ക വേണ്ട; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം ഇന്ത്യയുടേത്: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ.വി.എമ്മിൽ ആശങ്ക വേണ്ട; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം ഇന്ത്യയുടേത്: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ
    cancel

    അഹമ്മദാബാദ്: ലോകത്തിൽതന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഇന്ത്യയിലെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ. വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത് മുതൽ വോട്ടെണ്ണൽ വരെയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും കർശനമായ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നതിനാലാണ് രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അഹമ്മദാബാദിലെ ഗുജറാത്ത് സർവകലാശാലയിലെ അടൽ കലാം ഹാളിൽ നടന്ന ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാരുമായുള്ള സംവാദം (Interaction with Booth Level Officers) പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സ്ഥാനാർഥികളും അവരുടെ ഏജന്റുമാരും നിരന്തരം പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജന്റുമാരുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് വോട്ടർ പട്ടിക നിരന്തരം പരിശോധിക്കുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    സ്ഥലമില്ലാത്തവർ, താമസം മാറിയവർ, മരണപ്പെട്ടവർ, ഇരട്ട വോട്ടുള്ളവർ, വിദേശികൾ തുടങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്തുക എന്ന സുപ്രധാന ചുമതലയാണ് ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർക്കുള്ളത്. അതേസമയം, അർഹരായ ഒരു വോട്ടർ പോലും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും ബി.എൽ.ഒമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെയും പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ പോളിങ് ഏജന്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മോക്ക് പോൾ നടത്തി ഇ.വി.എമ്മുകളും (EVM) വിവിപാറ്റുകളും (VVPAT) പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ഇ.വി.എമ്മുകളിലെ ഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്ഥാനാർഥികളുടെ ഏജന്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി ആവശ്യമായ രേഖകളിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടൊപ്പം, വോട്ടെണ്ണൽ വേളയിൽ ഇ.വി.എമ്മിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ടുകൾ ഫോം 17സി-യിലുള്ള വോട്ടുകളുമായി സ്ഥാനാർഥികളുടെ കൗണ്ടിങ് ഏജന്റുമാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൃത്യമായി ഒത്തുനോക്കി പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണ നടപടികൾ (എസ്.ഐ.ആർ) കാലാകാലങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ബി.എൽ.ഒമാർ വോട്ടർമാരുടെ വീടുകൾ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചാണ് ഇതിനായുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന 'ഇലക്ടറൽ ലിറ്ററസി ക്ലബ്ബുകളും ECINET ഉം' എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള അഞ്ചാമത് മേഖലാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗ്യാനേഷ് കുമാർ. യുവാക്കളിൽ ജനാധിപത്യ അവബോധം വളർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. പുതിയ വോട്ടർമാരുടെ പേര് ചേർക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി 'ECINET' ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വോട്ടിങ് അവകാശം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകി.

    ലോകത്തിലെ 35 പ്രധാന ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 'ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഇലക്ടറൽ അസിസ്റ്റൻസിന്റെ' അധ്യക്ഷപദം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാണ് എന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തിനുള്ള ആഗോള അംഗീകാരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Chief Election Commissioner says India's electoral system is the best in the world
    Next Story
    X