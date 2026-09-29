1.58 കോടി റേഷൻ കാർഡുകൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പൂട്ടുവീഴും; 6 മാസമായി റേഷൻ വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നടപടി നേരിടും

1.58 കോടി റേഷൻ കാർഡുകൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പൂട്ടുവീഴും; 6 മാസമായി റേഷൻ വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നടപടി നേരിടുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി റേഷൻ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങാത്ത 1.58 കോടി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ റേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒക്ടോബർ മുതൽ മരവിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിലെ (പി.ഡി.എസ്) ഡാറ്റാബേസ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെയും വ്യാജ, നിഷ്ക്രിയ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം.
സർക്കാർ റേഷൻ കാർഡ് പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കുറച്ച് നാളുകളായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി റേഷൻ കാർഡുകളെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കുക, ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക, ഇ-കെവൈസി നിർബന്ധമാക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ച് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് പുതിയ നടപടി. ഈ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരുകൾ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഉടൻ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. പകരം അവരുടെ റേഷൻ കാർഡുകൾ താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.
തങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കളാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇവർക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ സമയം നൽകും. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഇ-കെവൈസി പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അവരുടെ കാർഡുകൾ വീണ്ടും സജീവമാക്കും. ഭേദഗതി ചെയ്ത ടാർഗറ്റഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് ഈ നടപടി. സൈലന്റ് റേഷൻ കാർഡുകൾ എന്ന് സർക്കാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കാർഡുകൾക്കെതിരെയാണ് നടപടി. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി ഭക്ഷ്യധാന്യ ആനുകൂല്യം വാങ്ങാത്ത കാർഡുകളെയാണ് സൈലന്റ് കാർഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
ആദ്യം താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കുക, തുടർന്ന് ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷനും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇ-കെവൈസിയും നടത്തി അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നതാണ് ചട്ടത്തിലെ വ്യവസ്ഥ. യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും, മരിച്ചുപോയവർ, കുടിയേറിപ്പോയവർ, ഇരട്ട കാർഡുകൾ, അർഹതയില്ലാത്തവർ എന്നിവർ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചോർച്ച തടയാനും ഇത്തരം ഡാറ്റാബേസ് ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം.
അതേസമയം, സർക്കാരിന്റെ ഈ സമീപനത്തെ വിദഗ്ധർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഇ-കെവൈസിയിലൂടെയോ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ വീണ്ടും സിസ്റ്റത്തിൽ ചേരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ പ്രക്രിയ, ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിൽ നിന്ന് പൗരന്മാരിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണെന്ന് അസിം പ്രേംജി സർവകലാശാലയിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ രാജേന്ദ്രൻ നാരായണൻ പറഞ്ഞു.
റേഷൻ കാർഡ് ഡാറ്റാബേസ് പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഉപകരണമായി സർക്കാർ ഇ-കെവൈസിയെയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഭക്ഷ്യ വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ജൂലൈ 30 വരെ ഇ-കെവൈസി കവറേജ് 90.64% ആയിട്ടുണ്ട്. ഇ-കെവൈസി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡാറ്റാ റീപ്ലിക്കേഷനും മൊബൈൽ നമ്പർ സീഡിങ്ങിനുമുള്ള (റേഷൻ കാർഡിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ ചേർക്കുന്നത്)പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ഒക്ടോബർ മുതൽ നടപ്പിലാകുന്ന പുതിയ നീക്കം പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ, പ്രായമായവർ, സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം കുറഞ്ഞവർ എന്നിവർക്ക് ഇ-കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടേക്കാം. മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് റേഷൻ നഷ്ടമാകുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും.
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