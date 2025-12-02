Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 4:38 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 4:51 PM IST

    എസ്.ഐ.ആറിൽ പാർല​മെന്റിൽ ചർച്ചയാകാം; ഒടുവിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വഴങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

    Parliament
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: അതിതീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‍കരണത്തെ(എസ്.ഐ.ആർ)കുറിച്ച് പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് സർക്കാർ. എപ്പോൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഹൗസ് ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ മാസം ഒമ്പതിന് പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയാകാമെന്നാണ് അഡ്വൈസറി കൗൺസലിന്റെ നിലപാട്.

    കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് നിലവിൽ എസ്.ഐ.ആറിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടുത്ത വർഷം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണ് എസ്.ഐ.ആർ എന്നാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആരോപണം.

    ബിഹാറിലാണ് ആദ്യമായി എസ്.ഐ.ആർ നടന്നത്. എസ്.ഐ.ആറിനു ശേഷം ബിഹാറിൽ എൻ.ഡി.എ വൻ വിജയമാണ് നേടിയത്. എസ്.ഐ.ആർ വഴി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വൻ ക്രമക്കേട് നടത്തിയാണ് എൻ.ഡി.എയുടെ വിജയമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം.

    എസ്.​ഐ.ആറിനെതിരായ തർക്കം ഒടുവിൽ സുപ്രീംകോടതിയിലും എത്തി. എന്നാൽ തെര​ഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് അനുകൂലമായി എസ്.ഐ.ആർ തുടരാമെന്നായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി വിധി.

    തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പാർല​മെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനം തുടങ്ങിയത്. എസ്.ഐ.ആർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ആ​വ​ശ്യം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തോ​ടെ​യും സ്തം​ഭ​ന​ത്തോ​ടെ​യും പാ​ർ​ല​മെൻറി​െ​ന്റ ശീ​ത​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കമായത്. മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച ലോ​ക്സ​ഭ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്തം​ഭി​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​പ​ക്ഷം രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ പു​തി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​െ​ന്റ ആ​ദ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​ക്കി​ലൊ​തു​ക്കി.

    രാ​ജ്യ​സ​ഭാ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യും കേ​ന്ദ്ര പാ​ർ​ല​മെൻറ​റി​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു​വും ത​മ്മി​ൽ കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ത്തു. കാ​ര്യോ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ല്ലെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ച​ർ​ച്ച അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ച​തോ​ടെ ലോ​ക്സ​ഭ 11.30ന് ​നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് 12 മ​ണി​ക്കും ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കും സ​മ്മേ​ളി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​വും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒടുവിലാണ് എസ്.ഐ.ആറിൽ ചർച്ചയാകാമെന്ന ആവശ്യത്തിനു മുന്നിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ വഴങ്ങിയത്.

