Madhyamam
    India
    India
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 8:32 AM IST

    പാ​ർ​ല​മെൻറ് ശീ​ത​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം എസ്.ഐ.ആറിൽ പ്രതിഷേധവും സ്തംഭനവും

    Protests, disruption,SIR, Parliament,winter
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​​ട്ട​​ർ പ​​ട്ടി​​ക പ്ര​​ത്യേ​​ക തീ​​വ്ര പ​​രി​​ഷ്ക​​ര​​ണം (എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​ർ) ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ആ​വ​ശ്യം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തോ​ടെ​യും സ്തം​ഭ​ന​ത്തോ​ടെ​യും പാ​ർ​ല​മെൻറി​െ​ന്റ ശീ​ത​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം. മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച ലോ​ക്സ​ഭ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്തം​ഭി​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​പ​ക്ഷം രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ പു​തി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​െ​ന്റ ആ​ദ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​ക്കി​ലൊ​തു​ക്കി.

    ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​ക്കി​നു​മു​മ്പ് രാ​ജ്യ​സ​ഭാ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യും കേ​ന്ദ്ര പാ​ർ​ല​മെൻറ​റി​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു​വും ത​മ്മി​ൽ കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ത്തു. കാ​ര്യോ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ല്ലെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ച​ർ​ച്ച അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ച​തോ​ടെ ലോ​ക്സ​ഭ 11.30ന് ​നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് 12 മ​ണി​ക്കും ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കും സ​മ്മേ​ളി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​വും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ‘‘ത​രം​താ​ണ ക​ളി’’

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​രം​താ​ണ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്ക​ളി​ക്ക് പാ​ർ​ല​മെൻറി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം കൈ​ക്കൊ​ണ്ട തീ​രു​മാ​നം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടേ​തെ​ല്ല, ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി എ​ടു​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും ഖാ​ർ​ഗെ തു​ട​ർ​ന്നു.

    ഖാ​ർ​ഗെ​യെ ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് രാ​ജ്യ​സ​ഭാ ക​ക്ഷി നേ​താ​വ് ഡെ​റി​ക് ഒ​ബ്റേ​നും സി.​പി.​എം രാ​ജ്യ​സ​ഭാ ക​ക്ഷി നേ​താ​വ് ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സും ഒ​രേ സ്വ​ര​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ജ്യ​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട് ആ​രാ​ഞ്ഞു.

    മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു​ക്ക​മ​ല്ലെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, സ​മ​യം പി​ന്നീ​ട് പ​റ​യാ​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. ബി​ഹാ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് വ​ഞ്ചി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തെ​ല​ങ്കാ​ന​യി​ലെ ബി.​ആ​ർ.​എ​സ്, ആ​ന്ധ്ര പ്ര​ദേ​ശി​ലെ വൈ.​എ​സ്.​ആ​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ഒ​ഡി​ഷ​യി​ലെ ബി​ജു ജ​ന​താ​ദ​ൾ, ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി.

    TAGS:Mallikarjun KhargeParliament houseSIR
    News Summary - Protests and disruptions at SIR as Parliament's winter session begins
