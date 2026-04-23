സെൻസസ് 2027: സെൽഫ് എന്യൂമറേഷൻ ജൂൺ 16 മുതൽ; വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി രേഖപ്പെടുത്താം
തിരുവനന്തപുരം: വരാനിരിക്കുന്ന 2027ലെ സെൻസസ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഓൺലൈൻ വഴി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സെൽഫ് എന്യൂമറേഷൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാകുന്നു. 2026 ജൂൺ 16 മുതൽ 30 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഇതിനായി സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീടുകളിൽ എത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ, ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സുരക്ഷിതമായി വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
എന്താണ് സെൽഫ് എന്യൂമറേഷൻ?
സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓരോ വീടും സന്ദർശിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന രീതിക്ക് പകരമായി, വ്യക്തികൾക്ക് നേരിട്ട് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴി വിവരങ്ങൾ നൽകാനുള്ള സംവിധാനമാണിത്. ഏകദേശം 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.
വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട വിധം
സെൽഫ് എന്യൂമറേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആദ്യം https://se.census.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് സ്വന്തം സംസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കുടുംബനാഥന്റെ പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും നൽകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ.
വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്ന OTP വഴി വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാം. ഒരിക്കൽ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പിന്നീട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. പോർട്ടലിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മാപ്പിൽ വീടിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം 'റെഡ് മാർക്കർ' ഉപയോഗിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുക. നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷം 'ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ്' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
സെൽഫ് എന്യൂമറേഷൻ ഐഡി (SE ID)
വിവരങ്ങൾ വിജയകരമായി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 'H' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന 11 അക്കങ്ങളുള്ള ഒരു സെൽഫ് എന്യൂമറേഷൻ ഐഡി (SE ID) നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഐഡി സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നീട് സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ വീട് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, ചോദ്യാവലികൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നതിന് പകരം ഈ SE ID അവർക്ക് കൈമാറിയാൽ മതിയാകും. ഇതോടെ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയും സെൻസസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്യും.
ജൂൺ 30നകം വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് പിന്നീട് സ്വയം വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഓൺലൈനായി വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ടെത്തി ശേഖരിക്കുന്നതാണ്.ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേഗത്തിലും കൃത്യതയോടെയും സെൻസസ് നടപടികളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ഈ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കും.
