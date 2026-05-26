    Posted On
    date_range 26 May 2026 9:32 PM IST
    Updated On
    date_range 26 May 2026 9:32 PM IST

    മൂല്യനിർണ്ണയ പോർട്ടൽ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന വാദം നിഷേധിച്ച് സി.ബി.എസ്.ഇ; പ്രചരിക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വിലാസം ഒരു 'ടെസ്റ്റ് പോർട്ടൽ' മാത്രമാണെന്ന് വിശദീകരണം

    സി.ബി.എസ്.ഇ മൂല്യനിർണ്ണയ വെബ്‌സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ വെബ്‌സൈറ്റ് (യു.ആർ.എൽ) യഥാർത്ഥ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും അത് വെറുമൊരു ടെസ്റ്റിങ് പോർട്ടൽ മാത്രമാണെന്നും സി.ബി.എസ്.ഇ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    ഓൺ-സ്‌ക്രീൻ മാർക്കിങ് (ഒ.എസ്.എം) മൂല്യനിർണ്ണയ സംവിധാനത്തിലെ സുരക്ഷാ ലംഘനത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ നിരസിക്കുകയും ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്നും ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ സി.ബി.എസ്.ഇ അറിയിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന cbse.onmarks.co.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വിലാസം സിസ്റ്റം പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നതിനായി തയാറാക്കിയ ഒരു ഡെമോ പോർട്ടൽ മാത്രമാണ്. ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങളല്ലയെന്നും മറിച്ച് പരിശോധനകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെറും സാമ്പിൾ ഡാറ്റ മാത്രമാണെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. അതിനാൽ കുട്ടികളുടെ മാർക്കുകളോ സുപ്രധാന വിവരങ്ങളോ അടങ്ങിയ പ്രധാന സിസ്റ്റത്തിന് യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബോർഡ് ഉറപ്പുനൽകി.

    TAGS:educationIndiaDelhiCBSE 12
    News Summary - CBSE denies claims that assessment portal has been hacked; clarifies that the website address being circulated is just a 'test portal'
