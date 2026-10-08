റോഡ് ഇടിഞ്ഞ് കൂറ്റൻ കുഴി ; ചെന്നൈയിൽ 10 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് വീണ് കാർ തലകീഴായി മറിഞ്ഞു

റോഡ് ഇടിഞ്ഞ് കൂറ്റൻ കുഴി ; ചെന്നൈയിൽ 10 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് വീണ് കാർ തലകീഴായി മറിഞ്ഞുtext_fields
ചെന്നൈ: ടൈഡൽ പാർക്കിന് സമീപം റോഡ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇടിഞ്ഞുണ്ടായ കൂറ്റന് കുഴിയിലേക്ക് കാർ പതിച്ച് തലകീഴായി മറിഞ്ഞെു. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. തിരുവാൺമിയൂർ റോഡിൽ രാവിലെയാണ് സംഭവം. കാർ ഏകദേശം 10 അടി താഴ്ചയുള്ള കുഴിയിലേക്ക് വീണ് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന യുവാവും യുവതിയും പരിക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.
മെട്രോ റെയിൽ നിർമാണം നടക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് റോഡ് ഇടിഞ്ഞത്. വാഹനം കടന്നുപോകുന്നതിനിടെ റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം താഴുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് റോഡ് തകർന്നതോടെ ഡ്രൈവർക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ കുഴിയിലേക്ക് പതിച്ച് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമായി. റോഡിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞതോടെയാണ് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടത്. സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി റോഡ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ടൈഡൽ പാർക്കിന് സമീപമുള്ള ഈ റോഡ് ചെന്നൈയിലെ പ്രധാന ഗതാഗതപാതകളിലൊന്നാണ്. മെട്രോ നിർമാണം നടക്കുന്ന മേഖലയിലെ റോഡ് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഇതേ തുടർന്ന് ആശങ്ക ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. റോഡ് ഇടിഞ്ഞതിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമല്ല. അതേസമയം, സമീപത്തെ ഭൂഗർഭ സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
തിരുവാൺമിയൂർ മേഖലയിൽ സമാനമായ സംഭവം 2025 മേയിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് ഓൾഡ് മഹാബലിപുരം റോഡിൽ (OMR) പഴയ മലിനജല പൈപ്പ് തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞ് ഏകദേശം ആറടി താഴ്ചയുള്ള കുഴി രൂപപ്പെട്ടു. അന്ന് കുഴിയിലേക്ക് കാർ വീണതിനെ തുടർന്ന് അഞ്ച് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
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