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    ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി; ഡൽഹിയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ മൂലം ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ വൈകും

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    ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി; ഡൽഹിയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ മൂലം ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ വൈകും
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    ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും രാജ്യതലസ്ഥാനത്തേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകളെ സാരമായി ബാധിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ 13 വരെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഡൽഹി ഡിവിഷന് കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രവർത്തനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആറ് പ്രധാന ട്രെയിനുകളുടെ സർവീസുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. യാത്രാവേളകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ റൂട്ടിലുള്ള ട്രെയിനുകൾ ഒന്നുംതന്നെ പൂർണമായി റദ്ദാക്കുകയോ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്.

    ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുംബൈ സെൻട്രലിൽ നിന്നുള്ള തേജസ് രാജ്ധാനി എക്സ്പ്രസിനെയാണ്. ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും സർവീസ് നടത്തുന്ന ഈ ട്രെയിനിന്റെ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്തിൽ സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു കൂടാതെ ബാന്ദ്ര ടർമിനസ്, ഡൽഹി പശ്ചിം എക്സ്പ്രസ്, കൂടാതെ മുംബൈ സി.എസ്.എം.ടി, പൂനെ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സർവീസുകൾ എന്നിവ എൻ.സി.ആർ/ഡൽഹി മേഖലകളിൽ 20 മുതൽ 40 മിനിറ്റ് വരെ വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ആഗോള ഉച്ചകോടിയുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഡൽഹി ഡിവിഷനിൽ ഏകദേശം 120-ഓളം ട്രെയിനുകളുടെ സർവീസുകളിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള മറ്റ് പ്രധാന രാജ്ധാനി എക്സ്പ്രസുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

    ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ ദൂരയാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രെയിൻ സർവീസുകളെയും യാത്രക്കാരെയും എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണിത്. മുംബൈയും ഡൽഹിയും തമ്മിലുള്ള റെയിലിടനാഴികൾ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പാതകളിൽ ഒന്നായതിനാൽ ചെറിയൊരു നിയന്ത്രണം പോലും കൃത്യസമയത്തുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസുകളെയും യാത്രാ പ്ലാനുകളെയും സാരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്. ജോലസംബന്ധമായോ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഡൽഹി ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ട്രെയിനുകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സമയക്രമങ്ങളും യാത്രാ വിവരങ്ങളും ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകൾ വഴി പരിശോധിക്കണമെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരമായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അവസാന നിമിഷത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായകരമാകും.

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    News Summary - BRICS Summit Train services to be delayed
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