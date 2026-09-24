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    2027ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബിജെപിയിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി, ലക്ഷ്യം11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എൻഡിഎ സർക്കാരുകളെ സംരക്ഷിക്കുക

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    2027ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബിജെപിയിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി, ലക്ഷ്യം11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എൻഡിഎ സർക്കാരുകളെ സംരക്ഷിക്കുക
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    ന്യൂഡൽഹി: വരാനിരിക്കുന്ന 2027ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മുന്നിൽക്കണ്ട് സംഘടനാരംഗത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണിയുമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പാർട്ടി ഘടകങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള സംഘടനാ ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരെ ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നിയമനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    പുതിയ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം, ദേശീയ ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശിവപ്രകാശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഗോവ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംഘടനാ ചുമതല നിർവഹിക്കും. മറ്റൊരു ദേശീയ ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ സൗദാൻ സിംഗിന് ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ദേശീയ സംഘാതക് വി. സതീഷ് എസ്ടി മോർച്ചകളുടെ സംഘടനാ കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലയും പാർലമെന്റ് ഓഫീസിന്റെ ചുമതലയും ഏറ്റെടുക്കും.

    അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എൻഡിഎ സർക്കാരുകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട നിർണായക ചുമതലയാണ് ബിജെപിക്കുള്ളത്. ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചുമതലക്കാരെ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് താവ്ഡെയ്ക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ജഗദീഷ് പട്ടേൽ, മേധാ കുൽക്കർണി, പ്രദീപ് വർമ്മ, അനന്ത് ഓജ എന്നിവരെ സഹചുമതലക്കാരായി നിയമിച്ചു.

    ഗോവ, പഞ്ചാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് അടുത്ത വർഷം ആദ്യത്തോടെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബിന്റെ ചുമതല ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സതീഷ് പൂനിയയ്ക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അൽക്ക ഗുർജറും വീരേന്ദ്ര സച്ച്‌ദേവയും സഹചുമതലക്കാരായി ഒപ്പമുണ്ടാകും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ ഗുജറാത്തിൽ 2027 ഡിസംബറിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ തരുൺ ചുഘിനെയാണ് പാർട്ടി ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതീവ നിർണായകമാണ്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണം നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം ദേശീയ തലത്തിലും ഈ ഫലങ്ങൾ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ കടുത്ത വെല്ലുവിളികളും വിവിധ പ്രതിഷേധങ്ങളും നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പാർട്ടിയെ അടിത്തറ മുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർണായക നീക്കം.

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    News Summary - 2027-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബിജെപിയിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി, ലക്ഷ്യം11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എൻഡിഎ സർക്കാരുകളെ സംരക്ഷിക്കുക
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